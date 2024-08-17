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ايجار اكسباندر في القاهرة بسعر اقتصادي
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
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|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ليموزين نصار
|التليفون:
|01119920103
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|العنوان:
|12 شارع الحجاز ميدان المحكمة مصر الجديدة- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/8/2024
|رقم الإعلان:
|2282627
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17/8/2024
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17/8/2024
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17/8/2024
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17/8/2024
إيجار_باص_مرسيدس 50 راكب للرحلات الجماعية .لو عندك رحلة طويلة مع الأهل أو الأصدقاء، تعال وخلي الباص.
17/8/2024
لو عندك جولة سياحية وتحتاج وسيلة نقل مريحة وسريعة. الميني باص 28 راكب هو الحل الأمثل. متاح للتأجير .
17/8/2024
استئجار سيارة هيونداي توسان لجميع خدمات النقل السياحي إذا كنت تخطط لرحلة سياحية رائعة وتبحث عن س.
17/8/2024
الخدمات المقدمه رحلات سياحية. نقل الموظفين. نقل الضيوف للمناسبات وحفلات الزفاف. خدمات نقل خاصة للمؤت.
17/8/2024
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17/8/2024
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17/8/2024
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17/8/2024
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17/8/2024
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17/8/2024
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17/8/2024
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17/8/2024
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