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ايجار احدث سيارات مرسيدس في مصر

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: ايجار احدث سيارات مرسيدس في مصر - في القاهرة مصر

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ايجار مرسيدس جي كلاس ايجار مرسيدس بدون بالسائق في عالم السيارات الفاخرة 01119970403 تبرز مرسيدس جي-كلاس كرمز للأناقة والتفرد ايجار مرسيدس بدون بالسائق إذا كنت تتطلع إلى تجربة قيادة استثنائية، فإن تأجير سيارة مرسيدس جي-كلاس يقدم لك فرصة للغوص في عالم من الرفاهية والأداء المتفوق لذلك تتميز 01101555356 شارع الحجاز-ميدان المحكمة-مصر الجديدة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: بسيونى ترافيل
التليفون: 01101555356

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 12 شارع الحجاز -ميدان المحكمة-مصر الجديدة- مصر الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 16/7/2024
رقم الإعلان: 2277343

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: تاجيرسيارات مرسيدس-بسيوني ترافل - في القاهرة مصر

تاجيرسيارات مرسيدس-بسيوني ترافل

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار مرسيدس جي كلاس G-Class ايجار سيارات مرسيدس بنز استعد لرحلة فاخرة وأنيقة مع مرسيدس جي كلاس G-Cl.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

16/7/2024
صورة الاعلان: شركة نقل سياحي لايجار باصات العائلية - في القاهرة مصر

شركة نقل سياحي لايجار باصات العائلية

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ميني باص 28 فرد للايجار يومي خدمات ايجار نقل سياحي استأجر ميني باص 28 فرد لتحقيق رحلاتك اليومية براح.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

16/7/2024
صورة الاعلان: https://rentcarsegypt.net/blog/ - في القاهرة مصر

https://rentcarsegypt.net/blog/

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

إيجار فان سياحي استاجر تويوتا هايس موديل 2023 ايجار فان سياحي تجربة السفر المثالية:بالتالي استئجار .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

16/7/2024
صورة الاعلان: ايجار سيارات مرسيدس بالسائق - في القاهرة مصر

ايجار سيارات مرسيدس بالسائق

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

في عالم يتسم بالتنقلات السريعة والمتطلبات الراقية ايجار افخم سيارات مرسيدس بالتالي ايجار سيارات مرسي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

15/7/2024
صورة الاعلان: ايجار ليموزين مطار بالسائق - في القاهرة مصر

ايجار ليموزين مطار بالسائق

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

تأجير ليموزين مطار بالسائق: تجربة فاخرة وبداية مثالية لرحلتك استقبال ليموزين مطار بالتالي 0111997040.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

15/7/2024
صورة الاعلان: تاجير مرسيدس ليموزين بالسائق - في القاهرة مصر

تاجير مرسيدس ليموزين بالسائق

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

تأجير مرسيدس ليموزين بالسائق: التميّز والفخامة في كل رحلة ايجار مرسيدس العلمين بالتالي 01119970403-0.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

15/7/2024
صورة الاعلان: ايجار مرسيدس E200 في مصر - في القاهرة مصر

ايجار مرسيدس E200 في مصر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

استمتع بأعلى درجات الفخامة مع إيجار مرسيدس E200 في مصر بالتالي تاجير مرسيدس يومي ايجار مرسيدس يومي 0.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

15/7/2024
صورة الاعلان: ايجار ليموزين افضل اسعار مطار - في القاهرة مصر

ايجار ليموزين افضل اسعار مطار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

وسيلة نقل مريحة وفاخرة للوصول إلى المطار أو مغادرته ايجار ليموزين بالسائق بالتالي 01119970403-010145.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

15/7/2024
صورة الاعلان: https://rentcarsegypt.net/%d8%a8%d8%a7%d8%b5-%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%ad%d9%8a - في القاهرة مصر

https://rentcarsegypt.net/%d8%a8%d8%a7%d8%b5-%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%ad%d9%8a

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

باص سياحي بتخفيضات وعروض خاصة للعطلات| 01101555356 استاجر هيواندي اتش وان احدث موديل باص سياحه باص .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

15/7/2024
صورة الاعلان: ايجار سيارات مرسيدس استقبال مطار - في القاهرة مصر

ايجار سيارات مرسيدس استقبال مطار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

مرسيدس فيانو للمطار ايجار ليموزين مرسيدس فيانو للمطار في عالم السفر اليوم، تعد خدمات الليموزين إلى .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

15/7/2024
صورة الاعلان: شركة الدولي كار تأتي بكل ماهو فريد حتي تلبي كافة احتياجات العميل من ايجار - في القاهرة مصر

شركة الدولي كار تأتي بكل ماهو فريد حتي تلبي كافة احتياجات العميل من ايجار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

شركة الدولي كار تأتي بكل ماهو فريد حتي تلبي كافة احتياجات العميل من ايجار سيارات. لذلك نساعدك في توف.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

15/7/2024
صورة الاعلان: -فئة VIP عروض سيارات ليموزين فخمة مع سائق خاص - في القاهرة مصر

-فئة VIP عروض سيارات ليموزين فخمة مع سائق خاص

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

أسطول كبير من افخم🚗 الموديلات يضمن لك تجربة مميزة هتكمل فرحتك 💵🤩 عندنا خصوما.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

15/7/2024
صورة الاعلان: استئجار ليموزين كيا كرنفال من الدولي كار - في القاهرة مصر

استئجار ليموزين كيا كرنفال من الدولي كار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

استئجار ليموزين كيا كرنفال من الدولي كار سيارة كيا كرنفال تُعتبر واحدة من أكثر السيارات الفاخرة وال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

14/7/2024
صورة الاعلان: ايجارنقل سياحي من الدولي كار/ استاجر تويوتا هايس بافضل الاسعار - في القاهرة مصر

ايجارنقل سياحي من الدولي كار/ استاجر تويوتا هايس بافضل الاسعار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجارنقل سياحي من الدولي كار/ استاجر تويوتا هايس بافضل الاسعار تأجير تويوتا هايس للرحلات السياحيةهو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

14/7/2024
صورة الاعلان: حجز ميكروباص سياحي لرحلات الغردقه - في القاهرة مصر

حجز ميكروباص سياحي لرحلات الغردقه

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

أرخص ايجار تويوتا هايس استئجار تويوتا هايس 13 راكب لرحلات الغردقه تعد مدينة الغردقة واحدة من أجمل ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

13/7/2024
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