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ايجار احدث سيارات مرسيدس في مصر
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
|ايجار مرسيدس جي كلاس ايجار مرسيدس بدون بالسائق في عالم السيارات الفاخرة 01119970403 تبرز مرسيدس جي-كلاس كرمز للأناقة والتفرد ايجار مرسيدس بدون بالسائق إذا كنت تتطلع إلى تجربة قيادة استثنائية، فإن تأجير سيارة مرسيدس جي-كلاس يقدم لك فرصة للغوص في عالم من الرفاهية والأداء المتفوق لذلك تتميز 01101555356 شارع الحجاز-ميدان المحكمة-مصر الجديدة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|بسيونى ترافيل
|التليفون:
|01101555356
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|العنوان:
|12 شارع الحجاز -ميدان المحكمة-مصر الجديدة- مصر الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|16/7/2024
|رقم الإعلان:
|2277343
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