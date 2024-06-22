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ايجار احدث الاتوبيسات السياحيه

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: ايجار احدث الاتوبيسات السياحيه - في القاهرة مصر

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اجر بافضل سعر لايجار اتوبيس مرسيدس استئجار اتوبيسات مرسيدس استئجار اتوبيسات مرسيدس فئه 500/600 بالتالى استمتع بعروض و خصومات مع تورست لايجار الاتوبيسات و العربيات السياحيه للرحلات داخل و خارج القاهره (01121759535) . لذلك استأجر اتوبيس مرسيدس 50 للشركات و المؤسسات لحضور الاجتماعات و المؤتمرات. لذلك بنوفرلك اتوبيس خاص ليك و لاسرتك بعيدا عن عناء و مشقه وسائل النقل العامه لرحله ممتعه. بالتالى استمتع بعروض شهر الصيف على اتوبيسات مرسيدس . لذلك سافر اى مكان داخل او خارج القاهره بباص مرسيدس للسفر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: تورست كار
التليفون: +201121759535

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 12 شارع الحجاز-ميدان المحكمة-مصر الجديدة- مصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 22/6/2024
رقم الإعلان: 2274229

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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: خدمة تأجير نقل سياحى مميزة|مصر الجديدة - في القاهرة مصر

خدمة تأجير نقل سياحى مميزة|مصر الجديدة

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

خدمة نقل سياحى باصات نقل سياحي للإيجار في مصر الجديدة لذلك تعتبر الرحلات السياحية من أكثر التجارب .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

22/6/2024
صورة الاعلان: ايجار اتوبيسات من تورست|ايجار اتوبيس 50 فرد لرحلات الصيف - في القاهرة مصر

ايجار اتوبيسات من تورست|ايجار اتوبيس 50 فرد لرحلات الصيف

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

الإيجار الآمن والفعّال لحافلة تتسع لـ50 فرد إن تأجير حافلة تتسع لخمسين فرد يمثل خياراً مثالياً للعد.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

22/6/2024
صورة الاعلان: ايجار تويوتا لاند كروزر - في القاهرة مصر

ايجار تويوتا لاند كروزر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار لاند كروزر 2022 |+201101555356 ايجار سياره رياضيه تويوتا لاند كروزر موديل 2022 في القاهره من ش.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

22/6/2024
صورة الاعلان: ايجار مرسيدس فيانو V250 - في القاهرة مصر

ايجار مرسيدس فيانو V250

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار مرسيدس فيانو في القاهرة | +0201101555356 ايجار سيارة فاخرة في القاهرة، فقد تكون مرسيدس فيانو م.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

22/6/2024
صورة الاعلان: الاسعار الجديده لايجار ليموزين مرسيدس - في القاهرة مصر

الاسعار الجديده لايجار ليموزين مرسيدس

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

اسعار سيارات مرسيدس |+201101555356 تمتلك مرسيدس-بنز سمعة رائعة في تقديم سيارات فاخرة وذات جودة عالية.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

22/6/2024
صورة الاعلان: ايجار سيارات ليموزين فاخرة - في القاهرة مصر

ايجار سيارات ليموزين فاخرة

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

تأجير سيارات مرسيدس ليموزين: تمييز الرفاهية في كل رحلة في عالم الرفاهية والتميز، يأتي تأجير سيارات م.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

22/6/2024
صورة الاعلان: اسعار ايجار ليموزين مرسيدس E200 - في القاهرة مصر

اسعار ايجار ليموزين مرسيدس E200

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

مرسيدس فاخرة للايجار لذلك ليموزين هي واحدة من وسائل النقل الفاخرة التي تحظى بشعبية كبيرة في مجتمعنا .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

22/6/2024
صورة الاعلان: اختار عربية الزفة اللي تناسبك بأسعار تناسب ميزانيتك - في القاهرة مصر

اختار عربية الزفة اللي تناسبك بأسعار تناسب ميزانيتك

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

اختار عربية الزفة اللي تناسبك بأسعار تناسب ميزانيتك أسطول كبير من افخم الموديلات يضمن لك تجربة مميزة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

22/6/2024
صورة الاعلان: ???? ???? ?? ?? ?????? ????? ???? ???? ?????? - في القاهرة مصر

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(للإيجار)

- في القاهرة مصر

عايز تغير جو مع العيلة وتعمل رحلة تفرح قلوبكم؟ لو بتدور على راحة بالك وسعادتك من أول الطريق، يبقى ل.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

22/6/2024
صورة الاعلان: ليموزين مطار سفنكس - في القاهرة مصر

ليموزين مطار سفنكس

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

أقل سعر ليموزين فاخر يُعد مطار القاهرة الدولي، المعروف أيضًا بمطار سفنكس، بوابة رئيسية للسفر إلى ومن.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

20/6/2024
صورة الاعلان: ليموزين مطار سفنكس - في القاهرة مصر

ليموزين مطار سفنكس

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

أقل سعر ليموزين فاخر يُعد مطار القاهرة الدولي، المعروف أيضًا بمطار سفنكس، بوابة رئيسية للسفر إلى ومن.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

20/6/2024
صورة الاعلان: ايجار ميني باص كوستر لرحلة الفيوم|مدينة بدر - في القاهرة مصر

ايجار ميني باص كوستر لرحلة الفيوم|مدينة بدر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار باص تويوتا كوستر شركة تأجير باص كوستر. مدينة بدر 2022 شركة ليموزين بداية تعتبر افضل الشركات ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

20/6/2024
صورة الاعلان: ليموزين لرحلات العين السخنة - في القاهرة مصر

ليموزين لرحلات العين السخنة

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار ليموزين العين السخنة عندما نتحدث عن الرفاهية والتميّز في السفر، فإن ليموزينات رحلات العين السخ.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

20/6/2024
صورة الاعلان: استمتع برحلات الصيف من ليموزين نصار - في القاهرة مصر

استمتع برحلات الصيف من ليموزين نصار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

انطلق في مغامرات الصيف مع إكسبندار الفاخرة من "#ليموزين نصار"! هل تبحث عن تجربة نقل سياحي فر.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

20/6/2024
صورة الاعلان: ايجار تويوتا هاي اس للرحلات من ليموزين نصار - في القاهرة مصر

ايجار تويوتا هاي اس للرحلات من ليموزين نصار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

استمتع برحلات الصيف مع تويوتا هاي اس الفاخرة من "#ليموزين نصار"! مع بداية فصل الصيف، حان الو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

20/6/2024
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