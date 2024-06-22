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ايجار احدث الاتوبيسات السياحيه
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
|اجر بافضل سعر لايجار اتوبيس مرسيدس استئجار اتوبيسات مرسيدس استئجار اتوبيسات مرسيدس فئه 500/600 بالتالى استمتع بعروض و خصومات مع تورست لايجار الاتوبيسات و العربيات السياحيه للرحلات داخل و خارج القاهره (01121759535) . لذلك استأجر اتوبيس مرسيدس 50 للشركات و المؤسسات لحضور الاجتماعات و المؤتمرات. لذلك بنوفرلك اتوبيس خاص ليك و لاسرتك بعيدا عن عناء و مشقه وسائل النقل العامه لرحله ممتعه. بالتالى استمتع بعروض شهر الصيف على اتوبيسات مرسيدس . لذلك سافر اى مكان داخل او خارج القاهره بباص مرسيدس للسفر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|تورست كار
|التليفون:
|+201121759535
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|العنوان:
|12 شارع الحجاز-ميدان المحكمة-مصر الجديدة- مصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/6/2024
|رقم الإعلان:
|2274229
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