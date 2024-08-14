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ايجار اتوبيس 50 راكب مرسيدس 2023
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
| سعة كبيرة: يتسع لـ 50 راكبًا بارتياح تام، مما يجعله الخيار الأمثل للمجموعات الكبيرة. فخامة مرسيدس: استمتع بتجربة ركوب لا تُضاهى مع التصميم الداخلي الفاخر والمقاعد المريحة. أمان متفوق: مزود بأحدث تقنيات السلامة لضمان رحلة آمنة للجميع. كفاءة في استهلاك الوقود: يوفر لك الأداء القوي مع كفاءة عالية في استهلاك الوقود. لا تفوت الفرصة لتجربة الفخامة والراحة مع أتوبيس مرسيدس. اتصل بنا اليوم واحجز رحلتك القادمة! تواصل معنا الآن! اتصل بنا:01099552706 زوروا موقعنا: /
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة تورست كار
|التليفون:
|01099552706
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|العنوان:
|12ش الحجاز ميدان المحكمه -مصر الجديده- مصر الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/8/2024
|رقم الإعلان:
|2281931
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14/8/2024
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14/8/2024
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14/8/2024
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14/8/2024
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13/8/2024
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13/8/2024
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13/8/2024
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13/8/2024
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13/8/2024
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13/8/2024
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13/8/2024
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13/8/2024
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