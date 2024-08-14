ايجار اتوبيس 50 راكب مرسيدس 2023

سعة كبيرة: يتسع لـ 50 راكبًا بارتياح تام، مما يجعله الخيار الأمثل للمجموعات الكبيرة. فخامة مرسيدس: استمتع بتجربة ركوب لا تُضاهى مع التصميم الداخلي الفاخر والمقاعد المريحة. أمان متفوق: مزود بأحدث تقنيات السلامة لضمان رحلة آمنة للجميع. كفاءة في استهلاك الوقود: يوفر لك الأداء القوي مع كفاءة عالية في استهلاك الوقود. لا تفوت الفرصة لتجربة الفخامة والراحة مع أتوبيس مرسيدس. اتصل بنا اليوم واحجز رحلتك القادمة! تواصل معنا الآن! اتصل بنا:01099552706 زوروا موقعنا: /