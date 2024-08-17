ايجار اتوبيس 50 راكب للرحلات

الخدمات المقدمه رحلات سياحية. نقل الموظفين. نقل الضيوف للمناسبات وحفلات الزفاف. خدمات نقل خاصة للمؤتمرات والأحداث الرياضية. الأسعار والتفاصيل: أسعار تنافسية مع إمكانية التفاوض على المدى الطويل. خيارات الدفع المتعددة: نقداً أو عبر البطاقات الائتمانية. خصومات خاصة على الحجوزات الجماعية أو التعاقد طويل الأمد. للحجز أو الاستفسار: الاتصال على الرقم:01099552706 زيارة موقعنا الإلكتروني: / أو زيارة مقرنا في:12 ش الحجاز-ميدان المحكمه-مصر الجديده استمتع برحلتك واترك لنا ا