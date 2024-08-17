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ايجار اتوبيس 50 راكب للرحلات
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
|الخدمات المقدمه رحلات سياحية. نقل الموظفين. نقل الضيوف للمناسبات وحفلات الزفاف. خدمات نقل خاصة للمؤتمرات والأحداث الرياضية. الأسعار والتفاصيل: أسعار تنافسية مع إمكانية التفاوض على المدى الطويل. خيارات الدفع المتعددة: نقداً أو عبر البطاقات الائتمانية. خصومات خاصة على الحجوزات الجماعية أو التعاقد طويل الأمد. للحجز أو الاستفسار: الاتصال على الرقم:01099552706 زيارة موقعنا الإلكتروني: / أو زيارة مقرنا في:12 ش الحجاز-ميدان المحكمه-مصر الجديده استمتع برحلتك واترك لنا ا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة تورست كار
|التليفون:
|01099552706
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|العنوان:
|12 ش الحجاز ميدان المحكمه-مصر الجديده- مصر الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/8/2024
|رقم الإعلان:
|2282602
إيجار_باص_مرسيدس 50 راكب للرحلات الجماعية .لو عندك رحلة طويلة مع الأهل أو الأصدقاء، تعال وخلي الباص.
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