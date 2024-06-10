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ايجار اتوبيس 50 راكب للرحلات داخل وخارج القاهرة من الدولي كار في مصر وايضا
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
|ايجار اتوبيس 50 راكب للرحلات داخل وخارج القاهرة من الدولي كار في مصر وايضا جميع خدمات النقل لسياحي استأجر حافلة سياحية مع شركه الدولي كار واستمتع بأفضل تجربة سفر وسياحة هل تحتاج إلى نقل مريح واحترافي؟ لا داعي للبحث أكثر، نحن هنا لخدمتك 01070534881 استأجر حافلة سياحية مع شركه الدولي كار واستمتع بأفضل تجربة سفر وسياحة هل تحتاج إلى نقل مريح واحترافي؟ لا داعي للبحث أكثر، نحن هنا لخدمتك 01070534881
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الدولي كار
|التليفون:
|01070534881
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|العنوان:
|الاردنيه- العاشر من رمضان
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/6/2024
|رقم الإعلان:
|2273101
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