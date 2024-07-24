ايجار اتوبيس 33 راكب شيفورليه 2023

عن تأجير أتوبيس شيفروليه 33 راكب 2023، لأي رحلة جماعية راحة، أمان، ومتعة في كل رحلة 1 التصميم الداخلي والراحة شيفروليه تهتم جدًا براحة الركاب. الكراسي مصممة بشكل مريح جدًا، مع مساحة واسعة للأقدام، مما يجعل الرحلات الطويلة أكثر سهولة واستمتاع. الأتوبيس مجهز بنظام تكييف هواء فعال، يضمن بقاء الأجواء الداخلية منعشة ومريحة في جميع الأوقات. للحجز والاستفسار: 01100091997 العنوان:12 ش الحجاز -ميدان المحكمة -مصر الجديدة /