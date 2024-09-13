ايجار اتوبيس مرسيدس 33 للرحلات السياحيه

ايجار اتوبيس ايجار تويوتا كوستر لرحلات شرم الشيخ والغردقه عندما تُخطط لرحلة إلى شرم الشيخ أو الغردقة في مصر، يُعتبر إيجار حافلة من طراز تويوتا كوستر تُعد الحافلة تويوتا كوستر من بين الخيارات الشائعة بين السياح والمجموعات الكبيرة بسبب مزاياها المتعددة للحجز والاستفسار : 01100092199 العنوان : 12ش الحجاز – ميدان المحكمة_ مصر الجديدة / ساعات العمل: السبت:10:00 ص – 10:00 م الأحد:10:00 ص – 10:00 م الاثنين:10:00 ص – 10:00 م الثلاثاء:10:00 ص