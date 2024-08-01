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ايجار اتوبيس سياحي

(للإيجار)

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تفاصيل الإعلان
استئجار أتوبيس سياحي، فإليك بعض النصائح التي قد تساعدك: 1. البحث عن شركات تأجير موثوقة: ابحث عن شركات متخصصة في تأجير الأتوبيسات السياحية في منطقتك. يمكنك استخدام الإنترنت أو استشارة الأصدقاء والمعارف الذين لديهم خبرة في هذا المجال. 2. تحديد عدد الركاب والمسار: قبل التواصل مع الشركة، حدد عدد الركاب والمسار الذي تنوي قطعه، وكذلك مدة الإيجار. هذا سيساعد في تحديد الحجم المناسب للأتوبيس.
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ايجار
التليفون: 01102106655

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 12 شارع الحجاز ميدان المحكمة مصر الجديدة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,200 جنيه
تاريخ الإعلان: 1/8/2024
رقم الإعلان: 2279918

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(للإيجار)

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31/7/2024
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31/7/2024
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(للإيجار)

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31/7/2024
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31/7/2024
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30/7/2024
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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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30/7/2024
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