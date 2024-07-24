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ايجار اتوبيس تويوتا كوستر 24 راكب
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
|تأجير أتوبيس تويوتا كوستر 24 راكب موديل 2022،رائع لأي رحلة جماعية. الراحة والأمان 1. التصميم الداخلي والراحة: أتوبيس تويوتا كوستر 24 راكب موديل 2022 مصمم بعناية ليوفر أقصى درجات الراحة للركاب. الكراسي مبطنة ومريحة جدًا، مع مساحة واسعة للأرجل مما يجعل الرحلات الطويلة مريحة وغير مرهقة. التكييف الفعال يضمن درجة حرارة مناسبة ومريحة داخل الأتوبيس طوال الرحلة، للحجز والاستفسار: 01100091997 العنوان:12 ش الحجاز -ميدان المحكمة -مصر الجديدة /
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|touristbus
|التليفون:
|01100091997
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|العنوان:
|10ش -الحجاز مصر الجديدة -ميدان المحكمه- مصر الجديد
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/7/2024
|رقم الإعلان:
|2278550
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