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ايجار أفضل ليموزين مطار القاهرة الدولي
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
|تأجير أفضل ليموزين في مطار القاهرة الدولي: رفاهية وراحة تستحقانها من اللحظة التي تهبط فيها طائرتك في مطار القاهرة الدولي، تبدأ رحلتك بالرفاهية والراحة إذا كنت قد حجزت خدمة تأجير ليموزين متميزة. وبالتالي يُعتبر تأجير الليموزين في مطار القاهرة الدولي خياراً مثالياً للمسافرين الذين يبحثون عن تجربة فريدة ومريحة . للحجز والاستفسار: 12 شارع الحجاز ميدان المحكمة مصر الجديدة او يرجى الاتصال بنا على : 01011322559
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ليموزين بداية
|التليفون:
|01011322559
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|العنوان:
|12 شارع الحجاز ميدان المحكمة- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/8/2024
|رقم الإعلان:
|2282702
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