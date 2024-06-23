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ايجارميكروباص نقل سياحي
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
|شركات ايجار ميكروباص هايس-ليموزين بداية أسعار تاجير ميكروباص سياحي تعتبر شركة ليموزين بداية من الشركات الرائدة في مجال تأجير السيارات والحافلات في مصر 01101555356 للحجز والاستفسار: 12 شارع الحجاز ميدان المحكمة مصر الجديدة او يرجى الاتصال بنا عىلى : 01101555356 او زيارة موقعنا على الانترنت: /
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ليموزين بداية
|التليفون:
|01101555356
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|العنوان:
|12 شارع الحجاز ميدان المحكمه- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/6/2024
|رقم الإعلان:
|2274261
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23/6/2024
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