اوشاش كومباكت hpl

(للبيع)
|جميع التصميمات _ جميع الالوان و الخامات _ جميع الاكسسوارات شركه نورن ديزاين اسم لكل مشروع الكومباكت HPL: جرين لاين الهندى _ صن فوول الصينى _ بولى راى الفرنسى لمعرفة سابقة اعمال نور ديزاين فى الكوريان او الكومباكت hpl الهندى و الصينى و الفرنسى contact us : Phone : 01270503183 & 01015021006 & 01551299741 & 01211318909 & 01224332251
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|قواطيع حمامات كومباكت hpl
|التليفون:
|01551299741
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|العنوان:
|18 Alwehda Alarbia St, Geser El- Suez In front of shams Club. Cairo, Egypt- القاهرة
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/8/2024
|رقم الإعلان:
|2281297
1 جنيه
1 جنيه
(للبيع)- في الإسكندرية مصر
1 جنيه