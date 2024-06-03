اوشاش كومباكت hpl

(للبيع)
|لو ظهرلك الاعلان ده يبقي انت محظوظ 🥰✌️ مش بس اقل سعر في السوق لا كمان المعاينة مجانيه (قواطيع وفواصل – أبواب حمامات) مع نورن ديزاين للكومباكت HPL الصينى و الهندى و الفرنسى مفاجأه على سعر المتر السعرر شامل التوريد و التركيب الاكسسوارات الاستانليس استيل الثقيل 304 و الاكسسوارات البلاستيك pvc عماله محترفة – دقة فى التركيب نورن ديزاين اسم لكل مشروع contact us : Phone : 01270503183 & 01015021006 & 01551299741 & 01211318909 & 01224332251
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|nourn hpl
|التليفون:
|01551299741
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|18 Alwehda Alarbia St, Geser El- Suez In front of shams Club. Cairo, Egypt- النزهة
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/7/2024
|رقم الإعلان:
|2276289
(للبيع)- في الإسكندرية مصر
1 جنيه
1 جنيه