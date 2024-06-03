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اوشاش كومباكت hpl

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: اوشاش كومباكت hpl - في الإسكندرية مصر

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لو ظهرلك الاعلان ده يبقي انت محظوظ 🥰✌️ مش بس اقل سعر في السوق لا كمان المعاينة مجانيه (قواطيع وفواصل – أبواب حمامات) مع نورن ديزاين للكومباكت HPL الصينى و الهندى و الفرنسى مفاجأه على سعر المتر السعرر شامل التوريد و التركيب الاكسسوارات الاستانليس استيل الثقيل 304 و الاكسسوارات البلاستيك pvc عماله محترفة – دقة فى التركيب نورن ديزاين اسم لكل مشروع contact us : Phone : 01270503183 & 01015021006 & 01551299741 & 01211318909 & 01224332251
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: nourn hpl
التليفون: 01551299741

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 18 Alwehda Alarbia St, Geser El- Suez In front of shams Club. Cairo, Egypt- النزهة
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 8/7/2024
رقم الإعلان: 2276289

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: كاميرا مراقبة واي فاي بالاسكندرية كاميرا TC60من تابو تقدر تشوف أي شي بداحل - في الإسكندرية مصر

كاميرا مراقبة واي فاي بالاسكندرية كاميرا TC60من تابو تقدر تشوف أي شي بداحل

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

كاميرا مراقبة واي فاي بالاسكندرية كاميرا TC60من تابو تقدر تشوف أي شي بداحل بيتك وأنت بالخارج فيديو.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

1 جنيه

3/6/2024
صورة الاعلان: توريد و تركيب كومباكت قواطيع و ابواب حمامات - في الإسكندرية مصر

توريد و تركيب كومباكت قواطيع و ابواب حمامات

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

شركة نورن ديزاين للكومباكت & الكوريان ( رخام صناعى ) بجميع انواعه كومباكت قواطيع و فواصل حمامات HPL.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

1 جنيه

22/4/2024
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