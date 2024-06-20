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اوشاش كومباكت hpl

(للبيع)

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مصر (العين السخنة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: اوشاش كومباكت hpl - في العين السخنة مصر

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كومباكت hpl لقواطيع وفواصل الحمامات تتشرف شركة نورن ديزاين بان تقدم لسيادتكم الكومباكت HPL يستخدم في قواطيع وفواصل الحمامات لعمل طرابيزات ( كافية – مول – مطاعم( لعمل دواليب ( اندية – مدارس – شركات – مصانع - ملاعب ) سمك الكومباكت 12 مم متاح ب ( 25 لون ) . مميزات الكومباكت hpl سهل الفك والتركيب والصيانه مصمم لتحمل عوامل الجو والمياه .وغيرها مضاد للحشرات والبكتريا نورن ديزاين اسـم لكل مشـروع
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: قواطيع حمامات كومباكت hpl
التليفون: 01551299741

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 18 Alwehda Alarbia St, Geser El- Suez In front of shams Club. Cairo, Egypt- النزهة
العين السخنة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 20/6/2024
رقم الإعلان: 2274014

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: محلات بيع اكسسوارات التخرج في مصر (شركة السلام لليونيفورم )

محلات بيع اكسسوارات التخرج في مصر (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

محلات بيع اكسسوارات التخرج في مصر (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) ارواب تخرج مميزة من تصميم .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/6/2024
صورة الاعلان: تفصيل بدلة حارس الامن ( شركة السلام لليونيفورم )

تفصيل بدلة حارس الامن ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

تفصيل بدلة حارس الامن ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) قمنا فى شركة السلام بتطوير تصاميم يو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/6/2024
صورة الاعلان: اسعار يونيفورم الحضانة في مصر (شركة السلام لليونيفورم )

اسعار يونيفورم الحضانة في مصر (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

اسعار يونيفورم الحضانة في مصر (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) فى شركة السلام لليونيفورم نق.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/6/2024
صورة الاعلان: الزى الموحد الطبي ( السلام للملابس الطبية )

الزى الموحد الطبي ( السلام للملابس الطبية )

(للبيع)

الزى الموحد الطبي ( السلام للملابس الطبية 01102226499) نقدم نحن شركة السلام لليونيفورم ملابس المم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/6/2024
صورة الاعلان: اشكال واسعار اليونيفورم (شركة السلام لليونيفورم )

اشكال واسعار اليونيفورم (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

اشكال واسعار اليونيفورم (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) شركة السلام لليونيفورم لدينا خبرة ل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/6/2024
صورة الاعلان: شركات توريد ملابس فنادق (شركة السلام لليونيفورم )

شركات توريد ملابس فنادق (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

شركات توريد ملابس فنادق (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) شركة السلام لليونيفورم تقدم افضل الت.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/6/2024
صورة الاعلان: شركات توريد ملابس فنادق (شركة السلام لليونيفورم )

شركات توريد ملابس فنادق (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

شركات توريد ملابس فنادق (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) شركة السلام لليونيفورم تقدم افضل الت.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/6/2024
صورة الاعلان: شركات توريد ملابس فنادق (شركة السلام لليونيفورم )

شركات توريد ملابس فنادق (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

شركات توريد ملابس فنادق (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) شركة السلام لليونيفورم تقدم افضل الت.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/6/2024
صورة الاعلان: موديلات يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم )

موديلات يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

موديلات يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) قد تكون من اصحاب المدارس الكبيرة ذا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/6/2024
صورة الاعلان: يونيفورم مطاعم كافيهات ( شركة السلام لليونيفورم )

يونيفورم مطاعم كافيهات ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

يونيفورم مطاعم كافيهات ( شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) نقوم بتصنيع احدث تصاميم يونيفورم .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/6/2024
صورة الاعلان: ايجار ليموزين نيسان باترول

ايجار ليموزين نيسان باترول

(للإيجار)

اسعار ليموزين نيسان باترول الإيجار هو خيار مثالي للكثير من الأفراد والشركات الذين يبحثون عن حلاً مرن.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

20/6/2024
صورة الاعلان: ايجار سيارات ليموزين زفاف

ايجار سيارات ليموزين زفاف

(للإيجار)

ايجار ليموزين زفاف الإيجارات للسيارات الليموزين في حفلات الزفاف هي جزء لا يتجزأ من تخطيط الزفاف الفا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

20/6/2024
صورة الاعلان: ليموزين نقل سياحي للرحلات السياحية

ليموزين نقل سياحي للرحلات السياحية

(للإيجار)

ارخص نقل سياحي عندما يتعلق الأمر بالرحلات السياحية الفاخرة، وبالتالي يمكن أن تكون خدمة تأجير الليموز.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

20/6/2024
صورة الاعلان: ايجار سيارات مرسيدس ليموزين

ايجار سيارات مرسيدس ليموزين

(للإيجار)

اسعار سيارات ليموزين ايجار سيارات مرسيدس ليموزين: تجربة الفخامة والأناقة في السفر في عالم السيارات ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

20/6/2024
صورة الاعلان: اسعار سيارات الزفاف في مصر

اسعار سيارات الزفاف في مصر

(للإيجار)

ايجار سيارات زفاف بمصر تعتبر السيارات المزينة للزفاف من أهم العناصر التي تضفي جوًا خاصًا ورومانسيًا .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

20/6/2024
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