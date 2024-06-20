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اوشاش كومباكت hpl
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|كومباكت hpl لقواطيع وفواصل الحمامات تتشرف شركة نورن ديزاين بان تقدم لسيادتكم الكومباكت HPL يستخدم في قواطيع وفواصل الحمامات لعمل طرابيزات ( كافية – مول – مطاعم( لعمل دواليب ( اندية – مدارس – شركات – مصانع - ملاعب ) سمك الكومباكت 12 مم متاح ب ( 25 لون ) . مميزات الكومباكت hpl سهل الفك والتركيب والصيانه مصمم لتحمل عوامل الجو والمياه .وغيرها مضاد للحشرات والبكتريا نورن ديزاين اسـم لكل مشـروع
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|قواطيع حمامات كومباكت hpl
|التليفون:
|01551299741
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|العنوان:
|18 Alwehda Alarbia St, Geser El- Suez In front of shams Club. Cairo, Egypt- النزهة
العين السخنة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/6/2024
|رقم الإعلان:
|2274014
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