انقل قريبا لفيلا 6 غرف نوم تشطيب فاخر وبموقع مميز

تتكون الفيلا من : طابق ارضي:مجلس-غرفة نوم ضيوف-صالة-مطبخ مجهز-غرفة خادمة-غرفة غسيل طابق اول:4غرف نومكت غرفة بلكونة طابق الروف:غرفة نوم *مميزات الفيلا:تشطيب من خارج الفيلا حجر،مصعد،ارضيات خارجية بورسلين، المساحة:5,489قدم مربع،رقم مرجعي:VH984617 لشركة فاين هوم العقاريه ذ.م.م لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير:0503070042 رخصة التسجيل العقاري:53733-رقم الرخصة للسيد سمير:279684 رقم الترخيص التجاري:CN-1149643-رقم ترخيص الهيئة العقارية(RERA):202401101466