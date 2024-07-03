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انقل قريبا لفيلا 6 غرف نوم تشطيب فاخر وبموقع مميز
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|*تتكون الفيلا: *طابق ارضي:-مجلس-غرفة نوم-صالة جلوس-مطبخ بالتجهيزات/مخزن-غرفة خادمة/غسيل *طابق اول-4غرف ماستر *طابق الروف:غرفة نوم -تشتطيب داخلي خارجي حجر -تسليم 2024 -المساحة:5,489 قدم مربع -الرقم المرجعي: VH984617 شركة فاين هوم العقاريةذ.م.م التواصل بالسيد/سمير :0503070042 رقم الرخصةالتجارية: CN-1149643 رقم رخصة(RERA):202401101466 رخصةالتسجيل العقاري:53733 رقم الرخصة للسيد سمير:54404
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فاين هوم العقارية
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|منطقة الشامخة- ريمان 1
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|3/7/2024
|رقم الإعلان:
|2275693
تتكون الفيلا من: *الطابق الارضي:-صاله للضيوف+حمام-غرفة خادمه+حمام+ستور-مطبخ *الطابق الاول:-٤.
3/7/2024
فيلا في الشامخة الريمان 1 تحت الانشاء: -6 غرف ماستر -تجهز نهايه 24 -اعفاء من رسوم تسجيل -ضمان 15 شه.
3/7/2024
قطعة ارض سكنية علي زاوية وشارعين مساحة 82,950 قدم مربع. تقع بموقع مميز،مما يجعلها فرصة استثمارية لا .
3/7/2024
*مجمع 3 فلل مقسم الى: -فيلتين كل فيلا مكونة من: -6غرف نوم-صالة-مجلس-غرفة طعام-مطبخين-8حمامات *الفيلا.
3/7/2024
فيلا تتكون: *الطابق الارضي: -مجلس -غرفة نوم -صالة جلوس -مطبخ بمجهز مع مخزن -غرفة خادمة -غرفة غسيل *.
3/7/2024
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3/7/2024
*فيلا مكونة من : -2 طابق -اربعه شقق *مميزات الفيلا : *صيانه بالكامل للفيلا *مكيفات جديده *عقود مو.
3/7/2024
*فيلا بالريف عبارة عن: - 4 غرف - 4 حمامات - مطبخ - مجلس - صاله -حديقة - حوش - مدخل خاص بالحوش .
3/7/2024
فيلا مكونة من: -8غرف نوم ماستر -2مجالس -قاعة طعام -مطبخ داخلي+غرفة خادمة -مصعد كهربائي -غرفة غسيل في.
3/7/2024
*الفيلا مكونة من : *الطابق الارضي: - غرفة معيشة / صالة طعام - غرفة خادمة - غرفة غسيل - مطبخ - حمام .
3/7/2024
*المجمع مكون من: *الطابق الأرضي : - غرفة نوم - مجلس - غرفة جلوس - غرفة عائلة - مطبخ - غرفة خادمة - غ.
3/7/2024
* مجمع 5 فلل اول ساكن مكون من : -11 شقه ( 3 غرف نوم وصالة ) -3 شقق (غرفتين نوم وصالة ) * المميزات :-.
3/7/2024
تتكون الفيلا من: *طابق ارضي:-6غرف رئيسية-مطبخ استعدادي-قاعة كبيرة. *طابق أول:-غرفة رئيسية-مجلس نسائ.
3/7/2024
*المجمع مكون من: فيلا كبيرة رئيسية وفيلتين صغيرتين *الفيلا الكبيرة:- - 7 غرف - مجلس - صالة طعام - .
3/7/2024
*لفيلا مكونة: *الطابق الأرضي: -غرفتين نوم -مجلسين -مصعد -غرفة طعام -غرفة خادمة -غرفة عائلة -مطبخين -.
3/7/2024
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