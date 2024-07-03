انقل قريبا لفيلا 6 غرف نوم تشطيب فاخر وبموقع مميز

*مجمع 3 فلل مقسم الى: -فيلتين كل فيلا مكونة من: -6غرف نوم-صالة-مجلس-غرفة طعام-مطبخين-8حمامات *الفيلا.

فيلا في الشامخة الريمان 1 تحت الانشاء: -6 غرف ماستر -تجهز نهايه 24 -اعفاء من رسوم تسجيل -ضمان 15 شه.

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