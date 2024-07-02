أضف إعلانك مجاناً
انقل قريبا لشقه بالطوابق العليا مع بلكونة مطلة على البحر
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|انقل قريبا لشقه بالطوابق العليا مع بلكونة مطلة على البحر تتكون الشقة من : - غرفة نوم ماستر مع غرفة تبديل ملابس - غرفة معيشة / طعام - مطبخ - بلكونة - تواليت لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركه فاين هوم : 026592300 الرقم المرجعي : AP983949 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فاين هوم العقارية
|التليفون:
|026592300
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|جزيرة الريم- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|2/7/2024
|رقم الإعلان:
|2275489
إستثمر الان بجزيرة ياس بدون عمولة من المطور مباشرة هذه الشقة تتكون من : - غرفة نوم ماستر - غرفة.
2/7/2024
بتصميم عصري |تملك شقتك المطلة على البحر تتكون الشقة من : - غرفة نوم ماستر - غرفة نوم - غرفة معي.
2/7/2024
"شقة فاخرة ، إطلالة رائعة على الحديقة، بدون عمولة!" تتكون الشقة من : - 3 غرف ماستر - غرفة.
2/7/2024
بدون عمولة تملك شقتك من المطور مباشرة فى جزيرة ياس هذه الوحدة تتكون من : - غرفة نوم ماستر - غرفة.
1/7/2024
جاهزة لنقل الان شقة عصرية | في الطوابق العليا تتكون هذه الشقة من : - غرفة النوم الرئيسية - غرفة .
1/7/2024
فرصة استثمارية شقة بالطوابق العليا بإطلالة على القناة * الشقة مكونة من:- - غرفة نوم ماستر - غرفة .
1/7/2024
شقه مؤجره بالطوابق العليا مع اطلاله خلابه الشقه تحتوي علي :- - غرفتين نوم ماستر - غرفة معيشة / طعام.
1/7/2024
Explore the epitome of luxury at Keturah Reserve Dubai, a sanctuary where elegance meets sophisticat.
1/7/2024
عدد محدود من الوحدات المتبقية فى مشروع نوران ليفينج هذه الشقة تتكون من : - غرفتين نوم ماستر - غ.
27/6/2024
استوديو مع بلكونة | بإطلالة جزئية على ملعب الجولف تتكون هذه الشقة من : - غرفة نوم / معيشة / طعام -.
27/6/2024
عرض استثنائي! شقة غرفتين نوم I إطلالة بحرية وموقع متميز هذه الشقة تتكون من : - غرفتين نوم ماستر .
27/6/2024
عرض استثنائي! شقة غرفتين نوم I إطلالة بحرية وموقع متميز هذه الشقة تتكون من : - غرفتين نوم ماستر .
27/6/2024
انتقل الان لشقتك مع بلكونة بأطلالة خلابة تتكون الشقة من :- - غرفة نوم ماستر - غرفة معيشة / طعام -.
27/6/2024
شقة 3 غرف نوم مع بلكونة I إطلالة بحرية I طابق مرتفع تتكون هذه الوحدة من : - 3غرف نوم ماستر - منطق.
26/6/2024
شقة واسعة | بتشطيب عصري | مع غرفة خادمة | بلكونة تتكون الشقة من : - غرفة نوم ماستر مع بلكونة - غرف.
26/6/2024
جميع الحقوق محفوظة لموقع عرب نت 5 2006 - 2023 ©
كافة حقوق النشر محفوظة لأصحابها من المواقع والكتاب والناشرين وشبكة عرب نت فايف غير مسؤولة عن الآراء والتعليقات المعروضة في الموقع إذ تقع كافة المسؤوليات القانونية والأدبية على كاتبها أو/و المصدر الخاص بها.