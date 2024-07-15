انقل قريبا لبيتك الجديد مع اطلاله علي القناه

انتقل الآن! شقة مطلة على البحر من 3 غرف نوم هذه الشقة مطلة على البحر وتتكون من: - 2 غرف نوم رئيسية.

امتلك استديو مفروش | اكبر مساحة | يطل على البحر والمسبح تتكون هذه الشقة من: - غرفة نوم / معيشة - م.

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