انقل الان لفيلا 3 غرف نوم | سنجل روو | موقع ممتاز تتكون هذه الفيلا من : * الطابق الأرضي: - غرفة نوم ماستر - غرفة معيشة / طعام - مطبخ - غرفة خادمة مع حمام - غرفة سائق -محل - تواليت *الطابق الأول: - غرفة نوم ماستر مع بلكونة - غرفتي نوم مع بلكونة لكل منهما - غرفة دراسة مع بلكونة - حمام * المنطقة الخارجية : - حديقة - باركنج لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركه فاين هوم : 026592300 الرقم المرجعي : VH117115 رخصة التسجيل العقاري : 53733