انقل الان | تاونهاوس غرفتين بتصميم مييز وحديقه كبيره

*المجمع يقع على زاوية وشارعين *كل فيلا مكونة من : *الطابق الأرضي : - غرفة نوم - مجلس - غرفة جلوس - .

تحتوي الفيلا على: *طابق ارضي ومكون من: -15غرفة نوم -6غرف معيشه -4مطابخ -10حمامات *طابق اول ومكون.

تتكون هذه الفيلا من: *الطابق الأرضي : -غرفة نوم الضيوف -عدد 2 غرفة جلوس -2 غرفة طعام -مطبخ -مخزن -غس.

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