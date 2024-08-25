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انظمة معالجة المياه من جلوب ويل هتحمي بيتك من تلوث المياه
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|مين قال متقدرش تغير مصدر المياه الي داخله للبيت #لمياه نقية !! مع #جلوب_ويل هتقدر تختار الوسيلة الي تنقي بيها المياه اللي هتستخدمها من خلال #انظمة_معالجة_المياه المركزية لكل استخدامات #الماء مثل : الشرب و الطبخ و عمل المشروبات و التنظيف و الاستحمام و الغسيل ولكل الاجهزة المنزلية مثل : غسالة الملابس - غسالة الاطباق - السخانات - الغلايات - الخلاطات - مكن الايس كريم و كل اغراض استخدام #المياه داخل البيت , لانه يتم توصيلها على خط المياه العمومي للاستفسار و طلب المنتج #شركة_جلوب_ويل : 01122229664
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|جلوب ويل
|التليفون:
|01099994591
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|العنوان:
|24 شارع الطيران , مدينة نصر- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|25/8/2024
|رقم الإعلان:
|2283970
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