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انظمة معالجة المياه من جلوب ويل هتحمي بيتك من تلوث المياه

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
مين قال متقدرش تغير مصدر المياه الي داخله للبيت #لمياه نقية !! مع #جلوب_ويل هتقدر تختار الوسيلة الي تنقي بيها المياه اللي هتستخدمها من خلال #انظمة_معالجة_المياه المركزية لكل استخدامات #الماء مثل : الشرب و الطبخ و عمل المشروبات و التنظيف و الاستحمام و الغسيل ولكل الاجهزة المنزلية مثل : غسالة الملابس - غسالة الاطباق - السخانات - الغلايات - الخلاطات - مكن الايس كريم و كل اغراض استخدام #المياه داخل البيت , لانه يتم توصيلها على خط المياه العمومي للاستفسار و طلب المنتج #شركة_جلوب_ويل : 01122229664
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: جلوب ويل
التليفون: 01099994591

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 24 شارع الطيران , مدينة نصر- مدينة نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 25/8/2024
رقم الإعلان: 2283970

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صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: اسعار فواصل و قواطيع حمامات كومباكت hpl

اسعار فواصل و قواطيع حمامات كومباكت hpl

(للبيع)

شركه نور ديزاين المتخصصة فى مجال استيراد وتصنيع وتوريد وتركيب قواطيع_حمامات_كومباكت Compact _hpl كوم.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

1 جنيه

25/8/2024
صورة الاعلان: صناعة وتجارة الزى الموحد (شركة السلام لليونيفورم )

صناعة وتجارة الزى الموحد (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

صناعة وتجارة الزى الموحد (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) شركة السلام لليونيفورم لدينا خبرة .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

25/8/2024
صورة الاعلان: إعلان وظيفة: موظف موارد بشرية

إعلان وظيفة: موظف موارد بشرية

(فرصة عمل)

إدارة عمليات التوظيف، بدءًا من الإعلان عن الوظائف، وفرز السير الذاتية، وإجراء المقابلات، وحتى اختيا.
العنوان:

الجيزة - مصر

12,211 جنيه

25/8/2024
صورة الاعلان: إعلان وظيفة: موظف موارد بشرية

إعلان وظيفة: موظف موارد بشرية

(فرصة عمل)

إدارة عمليات التوظيف، بدءًا من الإعلان عن الوظائف، وفرز السير الذاتية، وإجراء المقابلات، وحتى اختيار.
العنوان:

الجيزة - مصر

12,211 جنيه

25/8/2024
صورة الاعلان: استشاري عيون

استشاري عيون

(فرصة عمل)

مطلـوب #استشاري_عيون لمستشفى بـ #الطائف #المملكه_العربية_السعودية خبرة لاتقل عن خمس سنوات بعد الدكتو.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

25/8/2024
صورة الاعلان: ايجار ليموزين مطار القاهرة ايجار باص مرسيدس 50 راكب

ايجار ليموزين مطار القاهرة ايجار باص مرسيدس 50 راكب

(للإيجار)

تحتاج إلى وسيلة نقل مريحة وموثوقة للوصول إلى مطار القاهرة أو التنقل بين الأماكن؟ نحن هنا لخدمتك! خدم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

25/8/2024
صورة الاعلان: ايجار ليموزين مطار القاهرة ايجار تويوتا هايس 13 راكب

ايجار ليموزين مطار القاهرة ايجار تويوتا هايس 13 راكب

(للإيجار)

هل تبحث عن وسيلة نقل مريحة وسريعة من وإلى مطار القاهرة؟ نقدم لك الحل المثالي! خدماتنا: ليموزين فاخر:.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

25/8/2024
صورة الاعلان: ايجار ليموزين مطار القاهرة الدولي ايجار مرسيدس G800 Brabus

ايجار ليموزين مطار القاهرة الدولي ايجار مرسيدس G800 Brabus

(للإيجار)

تبحث عن تجربة نقل استثنائية وفاخرة؟ نقدم لك خدمة تأجير ليموزين من مطار القاهرة الدولي مع سيارة مرسيد.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

25/8/2024
صورة الاعلان: ايجار ليموزين مطار القاهرة ايجار باص مرسيدس 50 راكب

ايجار ليموزين مطار القاهرة ايجار باص مرسيدس 50 راكب

(للإيجار)

تحتاج إلى وسيلة نقل مريحة وموثوقة للوصول إلى مطار القاهرة أو التنقل بين الأماكن؟ نحن هنا لخدمتك! خد.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

25/8/2024
صورة الاعلان: ايجار ليموزين مطار القاهرة ايجار تويوتا هايس 13 راكب

ايجار ليموزين مطار القاهرة ايجار تويوتا هايس 13 راكب

(للإيجار)

هل تبحث عن وسيلة نقل مريحة وسريعة من وإلى مطار القاهرة؟ نقدم لك الحل المثالي! خدماتنا: ليموزين فاخ.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

25/8/2024
صورة الاعلان: ايجار ليموزين مطار القاهرة الدولي ايجار مرسيدس G800 Brabus

ايجار ليموزين مطار القاهرة الدولي ايجار مرسيدس G800 Brabus

(للإيجار)

تبحث عن تجربة نقل استثنائية وفاخرة؟ نقدم لك خدمة تأجير ليموزين من مطار القاهرة الدولي مع سيارة مرسيد.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

25/8/2024
صورة الاعلان: ماكينة المناديل المبللة

ماكينة المناديل المبللة

(للبيع)

ماكينة المناديل المبللة (وايبس ) فكرة عمل الماكينة سهلة حيث انه يتم تركيب الرول الورق الخام (وهي عبا.
العنوان:

القاهرة - مصر

100 جنيه

25/8/2024
صورة الاعلان: ايجار باص 33لخدمات الشركات وجميع النقل السياحي

ايجار باص 33لخدمات الشركات وجميع النقل السياحي

(للإيجار)

ايجار باص 33لخدمات الشركات وجميع النقل السياحي هل تبحث عن باص فاخر يخدم شركتك أو رحلتك السياحية عن.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

25/8/2024
صورة الاعلان: شركه ليموزين مطار في القاهره

شركه ليموزين مطار في القاهره

(للإيجار)

احجز الآن ليموزين المطار من تورست كار واستمتع برحلة فاخرة ومريحة من البداية إلى النهاية! سواء كنت ت.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

25/8/2024
صورة الاعلان: شركه ليموزين مطار في القاهره

شركه ليموزين مطار في القاهره

(للإيجار)

احجز الآن ليموزين المطار من تورست كار واستمتع برحلة فاخرة ومريحة من البداية إلى النهاية! سواء كنت ت.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

25/8/2024
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