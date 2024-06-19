انتهز فرصة استثماربمجمع 3فلل فاخر في ال نهيان

مجمع 3 فلل في ال نهيان كل فيلا تتكون من: *طابق ارضي-طابق اول-رووف *يحتوي الطابق الارضي على -غرفة معيشة -غرفة طعام -مطبخ -2 تويليت مع مغاسل -غرفة غسيل -غرفة خادمة -مخزن -حمام -مكان مخصص للجلوس -جراج *الطابق الاول يحتوي على: -4 غرف نوم ماستر مع غرفة تبديل ملابس -بلكونة -غرفه عائليه -جراج -رووف -مساحة الارض : 10,000 قدم مربع -الرقم المرجعي: CD984595 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733