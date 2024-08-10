انتهز الفرصة وتملك مجمع 5 فلل في موقع مميز

مجمع فلل مكون من 5فلل محاطة بسور،كل فيلا تضم مجلسًا،4غرف ماستر،وصالة،ومطبخ تحضيري.يتمتع المجمع بمساحات واسعة،ملاعب للأطفال،وباركينج للسيارات.احجز الآن! المساحة:40,000قدم مربع،رقم مرجعي:CD983886 شركة فاين هوم العقاريه ذ.م.م:تواصل مع السيد سمير:0503070042 رخصة التسجيل العقاري:53733-رقم الرخصة للسيد سمير:20240000279684 رقم الترخيص التجاري:CN-1149643-ترخيص الهيئة(RERA):202401101466