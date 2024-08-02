انتهز الفرصة وتملك مجمع 5 فلل في موقع مميز

مجمع فلل يتكون من 5فلل محاطين بسور واحد. كل فيلا تتكون من: الطابق ألارضي:مجلس مع حمام ضيوف-صالة-مطبخ رئيسي-غرفة خادمة الطابق الأول:4غرف ماستر-صالة-مطبخ تحضيري يوجد مساحات واسعة وملاعب للاطفال،باركينج للسيارات المساحة:40,000 قدم مربع،رقم مرجعي:CD983886 شركة فاين هوم العقاريه ذ.م.م: لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير:0503070042 رخصة التسجيل العقاري:53733-رقم الرخصة للسيد سمير:20240000279684 رقم الترخيص التجاري:CN-1149643-رقم ترخيص الهيئة العقارية(RERA):20240110146