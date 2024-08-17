أضف إعلانك مجاناً
انتقل قريبا لفيلا 6 غرف نوم تشطيب فاخر وبموقع مميز
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|*تتكون الفيلا من: *طابق ارضي: -مجلس -صالة -مطبخ بالتجهيزات مع مخزن -غرفة خادمة/غسيل *طابق اول -4 غرف ماستر ببلكونة *طابق الروف: غرفة نوم *مميزات الفيلا: -الفيلا قيد الانشاء٩٠%التسليم 06- 2024 -التشطيب حجر والسور من الداخل/الخارج -مطبخ بالاجهزة -مصعد -المساحة: 5,489 قدم مربع -الرقم المرجعي: VH984617 شركة فاين هوم العقاريه ذ.م.م لتواصل بالسيد سمير:0503070042 رخصةالتسجيل العقاري:53733 رقم الرخصة للسيد سمير:279684 رقم الترخيص التجاري:CN-1149643 رقم ترخيص الهيئة العقارية(RERA):202401101466
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فاين هوم العقارية
|التليفون:
|0503070042
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|منطقة الشامخة- منطقة الريمان 1
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|17/8/2024
|رقم الإعلان:
|2282449
*مجمع 5 فلل كل فيلا مكونة من: -5 غرف نوم -مجلس -صالة طعام -صالة جلوس -غرفة خادمة -مطبخ -غرفة خادمة .
17/8/2024
تتكون الفيلا من: -5 غرف -5 حمامات -غرفة خادمة -مطبخ جاهز -شرفة/بلكونة -غرفة غسيل -مسبح خاص -حديق.
17/8/2024
*مجمع 12 فيلا كل فيلا مكونة من -7 شقق( غرفة وصالة ) -استديو -غرفة سائق -3 مواقف سيارات داخلية بالا.
17/8/2024
*هذا المجمع الرائع يقع في موقع ممتاز و يتكون من (3) فلل: *كل فيلا تتكون من: -(7) غرف نوم ماستر -مجلس.
17/8/2024
*مجمع 16 فلل علي قطعتين أرض: *كل فيلا مكونة من: *الطابق الأرضي - مجلس رئيسي - غرفة جلوس - غرفة ع.
17/8/2024
**مجمع 4 فلل كل فيلا مكونة من: *الطابق الأرضى: - غرفة نوم - غرفة العائلة - مجلس - قاعة الطعام - .
17/8/2024
**مجمع 4 فلل مكون من: *الفيلا الرئيسية: *الطابق الارضي: - غرفة ضيوف - مجلس - غرفة عائلة - صالة .
17/8/2024
*طابق أرضي: -مجلس -غرفة -صالة -مطبخ بمجهز مع مخزن -غرفة خادمة -غرفة غسيل *طابق اول: -4 غرف نوم ماستر.
17/8/2024
فيلا 5 غرف زاوية ضخمة متاحة للاستثمار تتكون هذه الفيلا من: ** الطابق الأرضي ** - مجلس - غرفة معيشة.
17/8/2024
**مجمع 4 فلل: *الفيلا الرئيسية: *الطابق الارضي: - غرفة نوم ماستر - مجلسين - غرفة الطعام - صالة .
17/8/2024
فيلا تجارية أسثمارية مكونة من: 2 طابق مقسمين الي:اربعه شقق مميزات الفيلا: -صيانه بالكامل للفيلا -م.
17/8/2024
فيلّا فاخرة تتألف من طابقين وملحقين، تضم 20 غرفة نوم، 4 صالات، مطبخين، وغرفتين خادمة. الطابق الأرضي .
16/8/2024
مجمع مكون من فيلتين منفصلتين: *الفيلاأولى مكونة: -6 غرف نوم -مجلس خارجي -صالة -غرفة طعام -مطبخ مع س.
16/8/2024
مجمع فيلتين يقع على زاوية وشارعين الفيلا الأولى مكونة من:6غرف نوم ماستر-مجلس رجال-صالة كبيرة-8حمامات.
16/8/2024
فيلا تجارية كعيادة طبية، 4 طوابق: 15 عيادة،3 غرف علاج،غرفة عمليات كبيرة وصغيرة، غرفتين انتظار،غرفتين.
16/8/2024
جميع الحقوق محفوظة لموقع عرب نت 5 2006 - 2023 ©
كافة حقوق النشر محفوظة لأصحابها من المواقع والكتاب والناشرين وشبكة عرب نت فايف غير مسؤولة عن الآراء والتعليقات المعروضة في الموقع إذ تقع كافة المسؤوليات القانونية والأدبية على كاتبها أو/و المصدر الخاص بها.