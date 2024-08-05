انتقل قريبا لفيلا 6 غرف نوم تشطيب فاخر وبموقع مميز

فيلا فاخرة قيد الإنشاء،90%إنجاز.تضم4غرف نوم ماستر،مجلس،مطبخ مجهز،مصعد،وتشطيب خارجي بالحجر.التسليم في يونيو 2024.استثمر في رفاهية لاتضاهى! المساحة:5,489قدم مربع،رقم مرجعي:VH984617 لشركة فاين هوم العقاريه ذ.م.م لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير:0503070042 رخصة التسجيل العقاري:53733-رقم الرخصة للسيد سمير:279684 رقم ترخيص تجاري:CN-1149643-رقم ترخيص الهيئة العقارية(RERA):202401101466