انتقل قريبا لاستوديوا مع بلكونه بأطلاله مميزه

شقة غرفتين نوم ببلكونة بإطلالة على البحر ** تتكون هذه الشقة من : - غرفتين نوم ماستر - غرفة معيشة /.

تملك شقتك ببلكونه تطل علي المانجروف & المسبح عش في حلم فاخر مع شركة فاين هوم الشقة مكونة من : - غر.

امتلك شقة بقلب جزيرة الريم |مساحةكبيرة وسعر مميز * تتكون هذه الشقة من:- - غرفة نوم ماستر - غرفة مع.

-أرض سكنية -تبلغ مساحتها:15,000قدم مربع -سواء كنت تبحث عن قطعة ارض لبناء منزلك او للاستثمار الامن ف.

فرصة إستثمارية | شقة باطلالة بحرية قريبة من الخدمات الشقة تتكون من : - غرفة نوم ماستر - غرفة مع.

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