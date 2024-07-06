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انتقل الان مكتب مذهل بمساحة 1,819 قدم مربع جاهز الآن
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|انتقل الان مكتب مذهل بمساحة 1,819 قدم مربع جاهز الآن - مساحة المكتب 1,819 قدم مربع - مفروشة بالكامل بأحدث التقنيات - هذا المكتب مجهز - شاغرة الآن لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركه فاين هوم : 026592300 الرقم المرجعي : OF965002 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فاين هوم العقارية
|التليفون:
|026592300
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|العنوان:
|جزيرة الريم- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|8/7/2024
|رقم الإعلان:
|2276281
بالطوابق العليا مكتب مقسم بأطلالة علي القناة - مساحة المكتب : 1,730.00 قدم مربع - المكتب مقسم بالكا.
6/7/2024
مكتب شاغر فاخر 1،817 قدم مربع جاهز الآن - مساحة المكتب 1،817 قدم مربع - 1 موقف سيارات - هذا المكتب .
5/7/2024
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1/7/2024
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19/6/2024
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