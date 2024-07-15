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انتقل الان لشقه بالطوابق العليا وباطلاله بحرية رائعة

(للبيع)

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صورة الاعلان: انتقل الان لشقه بالطوابق العليا وباطلاله بحرية رائعة - في أبو ظبي الإمارات

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انتقل الان لشقه بالطوابق العليا وباطلاله بحرية رائعة الشقه بالطوابق العليا وباطلاه بحريه وتتكون من : - غرفتين نوم ماستر - غرفتين نوم - غرفه دراسه - غرفه طعام / جلوس - غرفه خادمه - مطبخ - 5 حمامات لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركه فاين هوم : 026592300 الرقم المرجعي : AP980689 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة فاين هوم العقارية
التليفون: 026592300

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: جزيرة الريم- أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 15/7/2024
رقم الإعلان: 2277142

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: انقل الان لبيتك الجديد مع اطلاله علي القناه والمسبح - في أبو ظبي الإمارات

انقل الان لبيتك الجديد مع اطلاله علي القناه والمسبح

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

انقل الان لبيتك الجديد مع اطلاله علي القناه والمسبح *** احصل على راحتك مع شركة فاين هوم شقه بأطلال.
القسم: 

اتصل

15/7/2024
صورة الاعلان: انقل قريبا لبيتك الجديد مع اطلاله علي القناه - في أبو ظبي الإمارات

انقل قريبا لبيتك الجديد مع اطلاله علي القناه

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

انقل قريبا لبيتك الجديد مع اطلاله علي القناه الشقه مكونه من : - غرفه نوم ماستر - غرفه طعام / جلوس .
القسم: 

اتصل

15/7/2024
صورة الاعلان: انقل الان لشقه بالطوابق العليا مع اطلاله خلابه - في أبو ظبي الإمارات

انقل الان لشقه بالطوابق العليا مع اطلاله خلابه

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

انقل الان لشقه بالطوابق العليا مع اطلاله خلابه الشقه مكونه من : - غرفه نوم ماستر - غرفه طعام / جلو.
القسم: 

اتصل

15/7/2024
صورة الاعلان: انقل قريبا لشقه بالطوابق العليا مع اطلاله خلابه - في أبو ظبي الإمارات

انقل قريبا لشقه بالطوابق العليا مع اطلاله خلابه

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

انقل قريبا لشقه بالطوابق العليا مع اطلاله خلابه الشقه مكونه من : - غرفه نوم ماستر - غرفه نوم - غرف.
القسم: 

اتصل

13/7/2024
صورة الاعلان: انقل قريبا لاستوديوا بأطلاله مميزه وموقع مميز - في أبو ظبي الإمارات

انقل قريبا لاستوديوا بأطلاله مميزه وموقع مميز

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

انقل قريبا لاستوديوا بأطلاله مميزه وموقع مميز بموقع مميز قريب من كافه الخدمات تملك استوديوا مكون من.
القسم: 

اتصل

13/7/2024
صورة الاعلان: انقل الان لشقه مع اطلاله رائعه علي الحديقه - في أبو ظبي الإمارات

انقل الان لشقه مع اطلاله رائعه علي الحديقه

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

انقل الان لشقه مع اطلاله رائعه علي الحديقه الشقه مكونه من : - غرفه نوم ماستر - غرفه طعام / معيشه .
القسم: 

اتصل

13/7/2024
صورة الاعلان: فرصه استثمارية | شقه 3 غرف نوم | بعائد ايجاري - في أبو ظبي الإمارات

فرصه استثمارية | شقه 3 غرف نوم | بعائد ايجاري

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

فرصه استثمارية | شقه 3 غرف نوم | بعائد ايجاري هذه الشقة مكونة من : -3 غرف ماستر - غرفه معيشه / ط.
القسم: 

اتصل

12/7/2024
صورة الاعلان: انقل الان لشقه غرفتين بتصميم رائع مع اطلاله ساحره - في أبو ظبي الإمارات

انقل الان لشقه غرفتين بتصميم رائع مع اطلاله ساحره

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

انقل الان لشقه غرفتين بتصميم رائع مع اطلاله ساحره الشقه ذات اطلاله بحريه ومكونه من : - غرفه نوم ما.
القسم: 

اتصل

12/7/2024
صورة الاعلان: الان بدون عموله | شقه دوبليكس 3غرف نوم+غرفة خادمة - في أبو ظبي الإمارات

الان بدون عموله | شقه دوبليكس 3غرف نوم+غرفة خادمة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

الان بدون عموله | شقه دوبليكس 3غرف نوم+غرفة خادمة - بدون اي عموله - بخطه دفع مرنه الشقه مكونه من:.
القسم: 

اتصل

11/7/2024
صورة الاعلان: باطلالة خلابة شقة غرفة نوم بالطوابق العليا - في أبو ظبي الإمارات

باطلالة خلابة شقة غرفة نوم بالطوابق العليا

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

باطلالة خلابة شقة غرفة نوم بالطوابق العليا احصل على هذه المثالية مع فاين هوم: شقة واسعة تتكون من .
القسم: 

اتصل

11/7/2024
صورة الاعلان: تملك شقة بدون عموله وخطة سداد مرنة بموقع مميز - في أبو ظبي الإمارات

تملك شقة بدون عموله وخطة سداد مرنة بموقع مميز

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

تملك شقة بدون عموله وخطة سداد مرنة بموقع مميز - 0 عمولة - خطة السداد مرنة - بوليفارد فيو تتكون الش.
القسم: 

اتصل

10/7/2024
صورة الاعلان: بدون عموله | شقه 3 غرف دوبليكش بإطلاله علي الشاطئ - في أبو ظبي الإمارات

بدون عموله | شقه 3 غرف دوبليكش بإطلاله علي الشاطئ

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

بدون عموله | شقه 3 غرف دوبليكش بإطلاله علي الشاطئ * بدون اي عموله * بخطه دفع مرنه يمكنك الان تمل.
القسم: 

اتصل

10/7/2024
صورة الاعلان: امتلك استديو مفروش | اكبر مساحة | يطل على البحر والمسبح - في أبو ظبي الإمارات

امتلك استديو مفروش | اكبر مساحة | يطل على البحر والمسبح

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

امتلك استديو مفروش | اكبر مساحة | يطل على البحر والمسبح تتكون هذه الشقة من: - غرفة نوم / معيشة - م.
القسم: 

اتصل

10/7/2024
صورة الاعلان: تملك الان شقه 3 غرف دوبليكش بإطلاله علي الشاطئ - في أبو ظبي الإمارات

تملك الان شقه 3 غرف دوبليكش بإطلاله علي الشاطئ

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

تملك الان شقه 3 غرف دوبليكش بإطلاله علي الشاطئ * بدون اي عموله **خطه دفع مرنه * يمكنك الان تملك ش.
القسم: 

اتصل

10/7/2024
صورة الاعلان: انتقل الآن! شقة مطلة على البحر من 3 غرف نوم - في أبو ظبي الإمارات

انتقل الآن! شقة مطلة على البحر من 3 غرف نوم

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

انتقل الآن! شقة مطلة على البحر من 3 غرف نوم هذه الشقة مطلة على البحر وتتكون من: - 2 غرف نوم رئيسية.
القسم: 

اتصل

9/7/2024
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