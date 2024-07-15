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انتقل الان لشقه بالطوابق العليا وباطلاله بحرية رائعة
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|انتقل الان لشقه بالطوابق العليا وباطلاله بحرية رائعة الشقه بالطوابق العليا وباطلاه بحريه وتتكون من : - غرفتين نوم ماستر - غرفتين نوم - غرفه دراسه - غرفه طعام / جلوس - غرفه خادمه - مطبخ - 5 حمامات لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركه فاين هوم : 026592300 الرقم المرجعي : AP980689 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فاين هوم العقارية
|التليفون:
|026592300
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|العنوان:
|جزيرة الريم- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|15/7/2024
|رقم الإعلان:
|2277142
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