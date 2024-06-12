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انتقل الان لشقة مفروشة بالكامل | إطلالة مميزة على المسبح
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|انتقل الان لشقة مفروشة بالكامل | إطلالة مميزة على المسبح تتكون الشقة من :- - غرفتين نوم ماستر مع تيراس - غرفة معيشة / طعام - مطبخ - غرفة غسيل - تواليت لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع فاين هوم العقارية: 026592300 الرقم المرجعي : AP985179 رخصة التسجيل العقاري:53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فاين هوم العقارية
|التليفون:
|026592300
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|العنوان:
|جزيرة الريم- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|12/6/2024
|رقم الإعلان:
|2273457
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