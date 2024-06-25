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انتقل الان تاون هاوس | سنجل روو | مع غرفة خادمة

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صورة الاعلان: انتقل الان تاون هاوس | سنجل روو | مع غرفة خادمة - في أبو ظبي الإمارات

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انتقل الان تاون هاوس | سنجل روو | مع غرفة خادمة تتكون هذه تاون هاوس من : الطابق الأرضي : - منطقة معيشة / طعام - مطبخ - غرفة خادمة مع حمام - غرفة غسيل - تيراس - تواليت الطابق الأول : - غرفتين نوم ماستر المنطقة الخارجية: - حديقة - باركنج لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركه فاين هوم : 026592300 الرقم المرجعي : TH984896 رخصة التسجيل العقاري: 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة فاين هوم العقارية
التليفون: 026592300

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: جزيرة الريم- أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 25/6/2024
رقم الإعلان: 2274558

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للبيع فيلا | 35 غرفة | بتصميم عصري | موقع متميز |

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25/6/2024
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25/6/2024
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فرصة امتلاك فيلا 11 غرفة ماستر | بتشطيب فخم | جاكوزي

(للبيع)

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25/6/2024
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* مجمع 5 فلل تتكون الفلل من : -5 استديوهات -20 شقة مقسمين الي الاتي *5 شقق مكونه من : -غرفة نوم .
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25/6/2024
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امتلك الان| فيلا 3غرف نوم | بلكونة | علي زاوية

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

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25/6/2024
صورة الاعلان: فرصة تملك الان فيلا8 غرف بموقع مميز جدا - في أبو ظبي الإمارات

فرصة تملك الان فيلا8 غرف بموقع مميز جدا

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*تتكون الفيلا من: -8 غرف نوم -8 حمامات -منطقة معيشة وطعام -قاعات كبيرة -4 مداخل -مطابخ مجهزة بأناقة .
القسم: 

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25/6/2024
صورة الاعلان: امتلك الان مجمع فلل تصميم عصرى فى المرور - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان مجمع فلل تصميم عصرى فى المرور

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*مجمع 4فلل مقسم الي 7 وحدات مختلفة *تحتوي ال (7) وحدات على الاتي : - 5 شقق غرفة وصالة - 2 استوديو.
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25/6/2024
صورة الاعلان: امتلك الان فيلا |3غرف|صالة|بلكونة|حديقة - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان فيلا |3غرف|صالة|بلكونة|حديقة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

الفيلا مكونة من: *الطابق الارضي: -غرفة معيشة صالة طعام -غرفة خادمة -غرفة غسيل -مطبخ -حمام -حوش -حدي.
القسم: 

اتصل

25/6/2024
صورة الاعلان: استلم تاون هاوس من المطور مباشرة و تمتع بالرفاهية - في أبو ظبي الإمارات

استلم تاون هاوس من المطور مباشرة و تمتع بالرفاهية

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

استلم تاون هاوس من المطور مباشرة و تمتع بالرفاهية تتكون هذه تاون هاوس من : الطابق الأرضي : - غرفة .
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25/6/2024
صورة الاعلان: تملك الان مجمع فلل تصميم مميز فى مدينة خليفه - في أبو ظبي الإمارات

تملك الان مجمع فلل تصميم مميز فى مدينة خليفه

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*مجمع 4 فلل : *كل فيلا مكونة من: *الطابق الارضي: -2 استوديو -2 شقة بغرفة نوم -الطابق الاول: - 2 اس.
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25/6/2024
صورة الاعلان: تملك الان مجمع فاخر بهضبة الزعفرانة مع حديقه خاصه بمساحة واسعه - في أبو ظبي الإمارات

تملك الان مجمع فاخر بهضبة الزعفرانة مع حديقه خاصه بمساحة واسعه

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* مجمع فلل مكون من: * كل فيلا تتكون من: - 5 غرف نوم (غرفتين منهم ماستر) - مجلس واسع - غرفة طعام \ مع.
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25/6/2024
صورة الاعلان: امتلك فيلا فخمة 10 غرف سينما جاكوزي 4قاعات 5شرفات - في أبو ظبي الإمارات

امتلك فيلا فخمة 10 غرف سينما جاكوزي 4قاعات 5شرفات

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

فيلا بمدينة شخبوط اول ساكن *تشطيب ديلوكس *موقع مميز على زاويه تحتوي: -6 غرف ماستر -مجلس رجال -مجلس ح.
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25/6/2024
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(للبيع)

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* مجمع 5 فلل على زاوية و3 شوارع منهم شارع رئيسي كل فيلا - 6 غرف ماستر - صالة - حجر طبيعي من الخارج.
القسم: 

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25/6/2024
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