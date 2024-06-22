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انتركم فارفيزا ايطالى 60 خط للابراج والكوباوندات

(للبيع)

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الولايات المتحدة (Alabama) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: انتركم فارفيزا ايطالى 60 خط للابراج والكوباوندات - في Alabama الولايات المتحدة

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انتركم فارفيزا ايطالى 60 خط للابراج والكوباوندات - متوفر انتركم فارفيزا ايطالى للابراج والعمارات السكنية وكذلك الكومباوند - امكانية استدعاء الخارس او السائق من سماعة 2 زرار داخل كل شقة - متوفر مركز صيانة معتمد لاخد تدريب مجانى على التركيبات . متوفر الشحن لجميع المحافظات - البيع بضمان الوكيل الشركة الدولية للتجارة والاتصالات IBC للتواصل والاستفسارات / مروة على 01275620290
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: قفل الباب الذكى
التليفون: 01275620290

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 15 makram ebaid- cairo
Alabama -

الولايات المتحدة
تفاصيل الإعلان:
السعر: 19,555 جنيه
تاريخ الإعلان: 14/7/2024
رقم الإعلان: 2277039

اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: Atv Dubai Desert Safari

Atv Dubai Desert Safari

(فرص)

Atv Dubai Desert Safari is located in Dubai. Dubai Desert Safari - Atv is working in Travel agencies.

38 درهم

22/6/2024
صورة الاعلان: أعمل تصاميم ديكور 3D تفاعلية على غرار الألعاب

أعمل تصاميم ديكور 3D تفاعلية على غرار الألعاب

(طلب عمل)

تصميم 3d واجهات فلل حجر -بروفايل -كسر رخام يتم التصميم حسب الستايل المطلوب موديرن - كلاسيك - اسلامي.

1,000 ريال

8/6/2024
صورة الاعلان: مصنع 2000م جمالون 1100 للبيع او الايجار

مصنع 2000م جمالون 1100 للبيع او الايجار

(للإيجار)

مصنع 2000م جمالون 1100 للبيع او الايجار ببرج العرب الايجار 60000ج والبيع سعر المتر 4500ج ويوجد مصانع.
القسم: 

اتصل

29/5/2024
صورة الاعلان: Renting a Mercedes Viano for airport reception

Renting a Mercedes Viano for airport reception

(للإيجار)

"Do you want to welcome your guests with a unique and elegant style as soon as they arrive at th.
القسم: 

1,000 دولار

27/5/2024
صورة الاعلان: اسعار يونيفورم السكيورتى في مصر ( شركة السلام لليونيفورم )

اسعار يونيفورم السكيورتى في مصر ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

اسعار يونيفورم السكيورتى في مصر ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) قمنا فى شركة السلام بتطوير.

اتصل

22/5/2024
صورة الاعلان: مزيل الرجفان القلبي الالي

مزيل الرجفان القلبي الالي

(للبيع)

الجهاز ناطق ب 2 لغة. 5 مستويات للصوت. يوجد مود اطفال و مود بالغين. يوجد معه شنطه مقاومه للغباروال.

12 جنيه

22/5/2024
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