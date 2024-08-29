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انتاج جميع المنتجات الورقيه

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: انتاج جميع المنتجات الورقيه - في القاهرة مصر

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ابدأ مشروعك الان مع دالتكس ايجيبت بأرخص الاسعار والتكاليف بنقدملك ماكينه خطوط انتاج لجميع المنتجات الورقيه اللي محتاجها لمشروعك اللي هتساعدك تتنج كميات كبيره في وقت قليل _ ماكينه تشكيل العبوات البلاستيكيه التي تقوم بعمل كافه الاشكال _ماكينه اضافه طبقه خارجيه مزدوجه للكوب الورقي _ ماكينه تصنيع اكواب البوب كورن وعلب الكشري _ماكينه تصنيع اكواب ورقيه بيد بارخص سعر في مصر وبعيدا عن اسعار المكن الغاليه حاليا مكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01272227795 002-047-3107078
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة دالتكس ايجيبت
التليفون: 1001160396-1272227795

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: القاهره-دائرى المعادى-وان قطامية- القاهره
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 100 جنيه
تاريخ الإعلان: 29/8/2024
رقم الإعلان: 2284847

اعلانات جديدة

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب Camp bossللسفر لكبرى شركات الكاترينج بالسعودية :

مطلوب Camp bossللسفر لكبرى شركات الكاترينج بالسعودية :

(فرصة عمل)

مطلوب Camp bossللسفر لكبرى شركات الكاترينج بالسعودية : الشروط : •خبرة لا تقل عن 8 سنوات في شركات ا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

29/8/2024
صورة الاعلان: كومباكت hpl ضد الكسر

كومباكت hpl ضد الكسر

(للبيع)

متعرفش ايه هى خامة الكومباكت HPL ؟ نورن ديزاين هتعرفك اى هو الكومباكت و مش بس كده دى عندها عررروض و .
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

29/8/2024
صورة الاعلان: إيجار تويوتا هايس 13 راكب - الشكل الجديد

إيجار تويوتا هايس 13 راكب - الشكل الجديد

(للإيجار)

هل تبحث عن سيارة واسعة ومريحة لرحلاتك العائلية أو العملية؟ نقدم لك تويوتا هايس 13 راكب الجديدة! الم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

29/8/2024
صورة الاعلان: اثاث مكتبي راقي بأسعار معقولة كراسي اثاث شركات مكتبي

اثاث مكتبي راقي بأسعار معقولة كراسي اثاث شركات مكتبي

(للبيع)

-فرش شركات طاولات اجتماعات ومكاتب مودرن اثاث مكتبي راقى-01003755888-0233381184- -اثاث مكتبي متنوع بم.
العنوان:

الشرقية - مصر

اتصل

29/8/2024
صورة الاعلان: ايجار ليموزين _استعد لرحلتك بتأجير تويوتا هايس للمطار بأسعار مميزة!

ايجار ليموزين _استعد لرحلتك بتأجير تويوتا هايس للمطار بأسعار مميزة!

(للإيجار)

ليموزين مطار ,ليموزين مطار القاهره ,اسعار ليموزين المطار ,سيارات توصيل من مطار القاهره ,شركه ليموزين.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

29/8/2024
صورة الاعلان: شاشات تلفزيون للبيع 32 بوصة جديدة ضمان سنتين

شاشات تلفزيون للبيع 32 بوصة جديدة ضمان سنتين

(للبيع)

شاشات تلفزيون 32 بوصة بـ بانل IPS - نـورمـال - جـديـدة زيـرو - بـ قـفـل المصـنع - بالضـمان . شاشات .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/8/2024
صورة الاعلان: صور يونيفورم مدارس

صور يونيفورم مدارس

(للبيع)

صور يونيفورم مدارس01003358542 متخصصين فى تصنيع وتوريدات اليونيفورم والزى الموحد للمدارس بجميع ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

28/8/2024
صورة الاعلان: سيارات مرسيدس للايجار مع سائق

سيارات مرسيدس للايجار مع سائق

(للإيجار)

سيارات مرسيدس للإيجار مع سائق فاخر, سيارات مرسيدس للنقل مع سائق, شركات ليموزين المطار, شركه ليموزين .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

28/8/2024
صورة الاعلان: ايجار تويوتا هايس

ايجار تويوتا هايس

(للإيجار)

ليموزين المطار الخط الساخن, ليموزين توصيل المطار, ليموزين مطار, ليموزين مطار القاهره /.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

28/8/2024
صورة الاعلان: ايجار سيارات مرسيدس

ايجار سيارات مرسيدس

(للإيجار)

إيجار سيارات مرسيدس الفاخرة مع سائق, إيجار سيارات مرسيدس للأعراس مع سائق, إيجار سيارة مرسيدس فاخرة م.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

28/8/2024
صورة الاعلان: أسعار يونيفورم الفنادق

أسعار يونيفورم الفنادق

(للبيع)

أسعار يونيفورم الفنادق01200561116 نصنع يونيفورم الفنادق والقرى السياحية الذى يعطى مظهر خاص ومميز.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

28/8/2024
صورة الاعلان: قرص ترابيزات رخام صناعى

قرص ترابيزات رخام صناعى

(للبيع)

قرص ترابيزات رخام صناعى قرص ترابيزات رخام صناعى للمطاعم شركة ايجي ستون #خبرة_ثقة_ابتكار : : 01022.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

28/8/2024
صورة الاعلان: أفضل أسعار تأجير هيونداي H1

أفضل أسعار تأجير هيونداي H1

(للإيجار)

•مرونة في التأجير: اختر من بين خطط التأجير اليومي أو الأسبوعي أو الشهري بما يناسب احتياجاتك. •خدم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

28/8/2024
صورة الاعلان: سيارة مرسيدس E200 2023 للإيجار

سيارة مرسيدس E200 2023 للإيجار

(للإيجار)

تتميز السيارة بمقصورة فاخرة تجمع بين الراحة والتكنولوجيا الحديثة، حيث يمكنك الاستمتاع بأحدث أنظمة ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

28/8/2024
صورة الاعلان: سيارة مرسيدس E200 2023 للإيجار

سيارة مرسيدس E200 2023 للإيجار

(للإيجار)

تتميز السيارة بمقصورة فاخرة تجمع بين الراحة والتكنولوجيا الحديثة، حيث يمكنك الاستمتاع بأحدث أنظمة ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

28/8/2024
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