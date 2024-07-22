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انا اعمل فني تركيبات لجميع الديكورات
(طلب عمل)
تفاصيل الإعلان
|نحن مجموعه عمل نقوم بتركيب جميع انواع الديكورات فيوتك وبديل خشب ورخام وشيبورد Pdf
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سعيد سلامه
|التليفون:
|01017219373
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|العنوان:
|عزبه الشيح الحمراء- كفرالشيخ
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|8 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/7/2024
|رقم الإعلان:
|2278226
الكومباكت HPL من شركة نورن ديزاين نقوم بتصنيع ترابيزات_المطاعم - الكافيهات بـ ( المقاس واللون والشك.
22/7/2024
مطابخ من خامة الكوريان بديل الرخام الطبيعى مطابخ من خامة الكوريان الكورى المستورد بديل الرخام الطبي.
21/7/2024
شركه نور ديزاين تركيب كومباكت بارتشن الحمامات - ضد المياه أو الكسر أو الخدش - جميع الخامات المستخدم.
19/7/2024
لوكر و قواطيع بخامة الكومباكت لوكر و قواطيع و ابواب بخامة الكومباكت hpl شركة ايجي ستون #خبرة_ثقة_ابت.
19/7/2024
حوض كوريان قرص ووحدات حمام متاح تنفيذ جميع اشكال احواض الكوريان و متاح تنفيذ اى وحده للحمامات شركة .
15/7/2024
نحن شركة نور ديزاين متخصصون فى توريد وتصنيع ابواب حمامات كومباكت . قواطيع_حمامات و ابواب_حمامات و ف.
15/7/2024
الكومباكت hpl يستخدم فى عمل قواطيع -فواصل الحمامات -أقرص الترابيزات -ابواب الحمامات -الدواليب -أقر.
14/7/2024
قرص و ترابيزات كومباكت hpl قرص ترابيزات كومباكت hpl خامة صيني و هندى و فرنساوى و متاح تقطيع cnc شركة.
14/7/2024
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13/7/2024
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13/7/2024
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11/7/2024
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8/7/2024
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8/7/2024
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7/7/2024
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7/7/2024
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