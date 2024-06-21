امتلك 3غرف+ خادمة مع بلكونه كبيرة تطل على الحديقة

2 غرف نوم مع شرفة ممتازة . بإطلالة على البحر تتكون هذه الشقة من: * غرفة النوم الرئيسية * غرفة نوم .

استثمر بأمان في منزل فاخر مع إطلالة خلابة، بمقدمة 20% هذه الشقة مكونة من : - غرفة نوم ماستر مع خز.

استمتع بالعيش الفاخر، بخطة دفع لعام، بدون عمولات. هذه الشقة تتكون من : - 3 غرف نوم ماستر مع خزائن.

شقة فاخرة غرفتبن نوم | بلكونة | 0 عمولة تتكون هذه الشقة من : - غرفة نوم ماستر مع خزانة ملابس - غر.

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