امتلك لستمتع بحياة الفخامة في مجمع 3 فلل في المنتزه

*مجمع في المنتزه مكون من ثلاث فلل فاخرة *كل فيلا مكونة من( طابق أرضي، طابق أول، ورووف) *طابق أرضي: -غرفة معيشة -غرفة طعام -مطبخ -حمامين -غرفة غسيل -غرفة خادمة -مخزن -مجلس -جراج *طابق أول: -4 غرف ماستر مع غرفة تبديل ملابس -غرفة عائلية -المساحة: 10,000 قدم مربع -رقم المرجعي: CD117388 شركة فاين هوم العقاريه ذ.م.م لتواصل مع السيد سمير:0503070042 رخصةالتسجيل العقاري:53733 رقم الرخصة للسيد سمير:279684 رقم الترخيصالتجاري:CN-1149643 رقم ترخيص الهيئة العقارية(RERA):202401101466