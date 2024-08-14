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امتلك لستمتع بحياة الفخامة في مجمع 3فلل في المنتزه
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|مجمع ثلاث فلل فاخرة كل فيلا مكونة من(طابق أرضي،طابق أول،ورووف) *الطابق الأرضي:-غرفة معيشة-غرفة طعام-مطبخ-حمامين-غرفة غسيل-غرفة خادمة-مخزن-صاله-جراج *الطابق الأول:-4 غرف ماستر مع غرفة ملابس-غرفة عائلية -المساحة:10,000 قدم مربع -الرقم المرجعي:CD117388 شركة فاين هوم العقاريه ذ.م.م: للتواصل مع السيد سمير:0503070042 رخصة التسجيل العقاري:53733 رخصة السيد سمير:279684 الترخيص التجاري:CN-1149643 ترخيص(RERA):202401101466
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه فاين هوم العقاريه
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|المنتزه- المنتزه
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|14/8/2024
|رقم الإعلان:
|2281888
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