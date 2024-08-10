امتلك لستمتع بحياة الفخامة في مجمع 3فلل في المنتزه

استمتع بحياة الفخامة في منطقة المنتزه مع مجمع الفلل الفاخرة!كل فيلا تتكون من 3طوابق مع تصميم متميز، 4 غرف نوم ماستر، غرفة عائلية، ومرافق متنوعة.احجز الآن! *المساحة:10,000 قدم مربع،رقم مرجعي:CD117388 شركة فاين هوم العقاريه ذ.م.م لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير:0503070042 رخصة التسجيل العقاري:53733-رخصة السيد سمير:279684 رقم الترخيص التجاري:CN-1149643- ترخيص الهيئة(RERA):202401101466