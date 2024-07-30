امتلك لستمتع بحياة الفخامة في مجمع 3فلل في المنتزه

مجمع ثلاث فلل فاخرة في منطقة المنتزه: كل فيلا مكونة من(طابق أرضي،طابق أول،ورووف) *الطابق الأرضي: -غرفة معيشة -غرفة طعام -مطبخ -حمامين -غرفة غسيل -غرفة خادمة -مخزن -مكان للجلوس -جراج *الطابق الأول: -4غرف نوم ماستر مع غرفة تبديل ملابس -غرفة عائلية -المساحة:10,000 قدم مربع -الرقم المرجعي:CD117388 شركة فاين هوم العقاريه ذ.م.م للتواصل مع السيد سمير:0503070042 رخصة التسجيل العقاري:53733 رخصة السيد سمير:279684 الترخيص التجاري:CN-1149643 ترخيص(RERA):202401101466