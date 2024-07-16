امتلك لستمتع بحياة الفخامة في مجمع 3فلل في المنتزه

مجمع ثلاث فلل فاخرة: كل فيلا مكونة من(طابق أرضي، طابق أول، ورووف) *الطابق الأرضي:-غرفة معيشة-غرفة طعام-مطبخ-حمامين-غرفة غسيل-غرفة خادمة-مخزن-مكان للجلوس-جراج *الطابق الأول:4غرف ماستر+ملابس-غرفة عائلية -المساحة:10,000 قدم مربع -الرقم المرجعي:CD117388 شركة فاين هوم العقاريه ذ.م.م: لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير:0503070042 رخصة التسجيل العقاري:53733 رقم الرخصة للسيد سمير:54404 رقم الترخيص التجاري:CN-1149643 رقم ترخيص الهيئة العقارية(RERA):202401101466