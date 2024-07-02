امتلك لستمتع بحياة الفخامة في مجمع 3فلل في المنتزه

مجمع ثلاث فلل،كل فيلا مكونة من:طابق أرضي:غرفة معيشة،غرفة طعام،مطبخ،حمامين،غرفة غسيل، غرفة خادمة،مخزن،مكان جلوس،وجراج.الطابق الأول:4غرف نوم ماستر مع غرفة تبديل ملابس،غرفة عائلية.المساحة:10,000 قدم مربع.رقم مرجع:CD117388 فاين هوم العقارية ذ.م.م.تواصل مع السيد سمير:0503070042 •رقم الرخصة للسيد سمير:54404•رخصة التسجيل العقاري:53733 رقم الرخصة التجارية:CN-1149643.رقم رخصة (RERA):202401101466