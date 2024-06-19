أضف إعلانك مجاناً
امتلك لستمتع بحياة الفخامة في مجمع 3فلل في المنتزه
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|يحتوي المجمع لثلاث فلل: *فيلا مكونة من(طابق أرضي،طابق أول،رووف) *الطابق الأرضي: -غرفة معيشة-غرفة طعام-مطبخ-حمامين-غرفة غسيل-غرفة خادمة-مخزن-مكان للجلوس-جراج. *الطابق الأول: -4غرف نوم ماستر مع غرفة تبديل ملابس-غرفة عائلية. *جراج ورووف للراحة والترفيه. -المساحة:10,000 قدم مربع -الرقم المرجعي:CD117388 لمزيد من المعلومات ولحجز موعد لزيارة الموقع يمكنكم التواصل مع السيد سمير:0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير:54404 رخصة التسجيل العقاري:53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه فاين هوم العقاريه
|التليفون:
|0503070042
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|منطقة المنتزه- منطقة المنتزه
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|19/6/2024
|رقم الإعلان:
|2273908
تتكون الفيلا من: * طابق باسمينت: - غرفة سائق - مواقف للسيارات - مطبخ كبير - غرف الخزانات * الطابق.
19/6/2024
تكون الفيلا من: -8 غرف نوم -8 حمامات -منطقة معيشة وطعام واسعة -قاعات كبيرة -أربعة مداخل -مطابخ مجهزة.
19/6/2024
*فيلا تجارية أسثمارية مكونة من: -2 طابق مقسمين الي: -اربعه شقق *مميزات الفيلا: -صيانه بالكامل للفي.
19/6/2024
* تتكون الفيلا من : - 7 شقق كل شقة تحتوي علي: - 3 غرف نوم - صالة *مساحة الارض : 6,400 قدم مربع *ال.
19/6/2024
فيلا بمدينة شخبوط اول ساكن -تشطيب ديلوكس -موقع مميز على زاويه تحتوي على -6 غرف ماستر -مجلس رجال بم.
19/6/2024
فيلا بالريف عبارة عن: -4 غرف -4 حمامات -مطبخ -مجلس -صاله -حديقة -حوش -مدخل خاص بالحوش -المساح.
19/6/2024
*تتكون الفيلا من: - 5 غرف نوم ماستر - غرفتين نوم - مجلس مع حمام - بلكونة كبيرة - 4 غرف معيشة - مطب.
19/6/2024
للبيع:فيلا تجارية مخصصة كعيادة طبية** مكونة من 4 طوابق (بدروم + 3 طوابق)، تضم 15 عيادة، 3 غرف علاج، .
19/6/2024
فيلا بمدينة شخبوط تتكون من: 7 غرف نوم ماستر -مجلس -3 مطابخ -غرفة طعام -صالة جلوس -مكتب -غرفتين غسيل .
19/6/2024
* تتكون الفيلا من : - 8 غرف نوم ماستر - مجلسين مع مغاسل وحمامات - مطبخين - صالة واسعه - غرفة طعام - .
19/6/2024
فيلا سوبر ديلوكس مكونة من: -10 غرف نوم -3 صالات -مجلسين -غرفة خادمة -مطبخ تحضيري -مطبخ خارجي مع .
19/6/2024
تتكون الفيلا من:5غرف-5حمامات-غرفة خادمة-مطبخ جاهز-شرفة/بلكونة-غرفة غسيل-مسبح خاص -حديقة-موقف سيارات.
19/6/2024
*مجمع فيلتين يقع على زاوية وشارعين * الفيلا الأولى مكونة من : - 6 غرف نوم ماستر - مجلس رجال - صالة .
19/6/2024
َتتكون الفيلا من: *الطابق الارضي: -مطبخ كبير -مخزن -غرفة غسيل وكوي -غرفة خادمة *الطابق الاول: -صالة.
19/6/2024
فيلا بمدينة خليفة اول ساكن:تشطيب ديلوكس -موقع مميز على زاويه تحتوي على -6غرف ماستر-مجلس رجال بمدخل .
19/6/2024
جميع الحقوق محفوظة لموقع عرب نت 5 2006 - 2023 ©
كافة حقوق النشر محفوظة لأصحابها من المواقع والكتاب والناشرين وشبكة عرب نت فايف غير مسؤولة عن الآراء والتعليقات المعروضة في الموقع إذ تقع كافة المسؤوليات القانونية والأدبية على كاتبها أو/و المصدر الخاص بها.