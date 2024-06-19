امتلك لستمتع بحياة الفخامة في مجمع 3فلل في المنتزه

يحتوي المجمع لثلاث فلل: *فيلا مكونة من(طابق أرضي،طابق أول،رووف) *الطابق الأرضي: -غرفة معيشة-غرفة طعام-مطبخ-حمامين-غرفة غسيل-غرفة خادمة-مخزن-مكان للجلوس-جراج. *الطابق الأول: -4غرف نوم ماستر مع غرفة تبديل ملابس-غرفة عائلية. *جراج ورووف للراحة والترفيه. -المساحة:10,000 قدم مربع -الرقم المرجعي:CD117388 لمزيد من المعلومات ولحجز موعد لزيارة الموقع يمكنكم التواصل مع السيد سمير:0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير:54404 رخصة التسجيل العقاري:53733