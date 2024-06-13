امتلك لستمتع بحياة الفخامة في مجمع 3فلل في المنتزه

استمتع بروعة الحياة في منطقة المنتزه يتألف المجمع من ثلاث فلل فاخرة،تتكون كل فيلا من طابق أرضي،طابق أول،ورووف.يتميز الطابق الأرضي بتصميم فسيح يضم غرفة معيشة،وغرفة طعام،مطبخ،حمامين،غرفة غسيل،غرفة خادمة،مخزن،مكان مخصص للجلوس،وجراج. يحتوي الطابق الأول على4غرف نوم ماستر مع غرفة تبديل ملابس،غرفة عائلية.المساحة 10,000 قدم مربع.لا تنسَ ميزة الجراج والرووف للراحة والترفيه.استثمر في هذه الفرصة الرائعةالتواصل مع السيد سمير: 0503070042