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امتلك لستمتع بحياة الفخامة في مجمع 3فلل في المنتزه

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: امتلك لستمتع بحياة الفخامة في مجمع 3فلل في المنتزه - في أبو ظبي الإمارات

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استمتع بروعة الحياة في منطقة المنتزه يتألف المجمع من ثلاث فلل فاخرة،تتكون كل فيلا من طابق أرضي،طابق أول،ورووف.يتميز الطابق الأرضي بتصميم فسيح يضم غرفة معيشة،وغرفة طعام،مطبخ،حمامين،غرفة غسيل،غرفة خادمة،مخزن،مكان مخصص للجلوس،وجراج. يحتوي الطابق الأول على4غرف نوم ماستر مع غرفة تبديل ملابس،غرفة عائلية.المساحة 10,000 قدم مربع.لا تنسَ ميزة الجراج والرووف للراحة والترفيه.استثمر في هذه الفرصة الرائعةالتواصل مع السيد سمير: 0503070042
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة فاين هوم العقارية
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: منطقة المنتزه- منطقة المنتزه
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 13/6/2024
رقم الإعلان: 2273624

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تتكون هذه الفيلا من: *الطابق الأرضي: -غرفة نوم الضيوف -عدد 2 غرفة جلوس -2 غرفة طعام -مطبخ -مخزن -غسي.
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13/6/2024
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*مجمع 4فـلل منفصلة تحتوي علي: *كل فيلا عبارة عن: -ثلاث غرف ماستر -مجلـس -حمـام -غرفة عاملة -مطبخ خلف.
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13/6/2024
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13/6/2024
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امتلك الان مجمع 2فلل بسعر حصري

(للبيع)

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13/6/2024
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13/6/2024
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13/6/2024
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13/6/2024
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13/6/2024
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- في أبو ظبي الإمارات

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13/6/2024
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امتلك الان فيلا في الريمان1 6 غرف ماستر

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

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القسم: 

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13/6/2024
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فيلا 11 غرفة ماستر رائعة | بتشطيب فخم | جاكوزي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*الفيلا مكونة من: -11 غرفة ماستر مريحة -مطبخ مجهز -11 حمام كبير -ملاحق خارجية -جاكوزي -المساحة: 15,0.
القسم: 

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13/6/2024
صورة الاعلان: فيلا سكنيه استثماريه مميزه في منطقه الشامخه - في أبو ظبي الإمارات

فيلا سكنيه استثماريه مميزه في منطقه الشامخه

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

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13/6/2024
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