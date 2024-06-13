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امتلك لستمتع بحياة الفخامة في مجمع 3فلل في المنتزه
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|استمتع بروعة الحياة في منطقة المنتزه يتألف المجمع من ثلاث فلل فاخرة،تتكون كل فيلا من طابق أرضي،طابق أول،ورووف.يتميز الطابق الأرضي بتصميم فسيح يضم غرفة معيشة،وغرفة طعام،مطبخ،حمامين،غرفة غسيل،غرفة خادمة،مخزن،مكان مخصص للجلوس،وجراج. يحتوي الطابق الأول على4غرف نوم ماستر مع غرفة تبديل ملابس،غرفة عائلية.المساحة 10,000 قدم مربع.لا تنسَ ميزة الجراج والرووف للراحة والترفيه.استثمر في هذه الفرصة الرائعةالتواصل مع السيد سمير: 0503070042
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فاين هوم العقارية
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|منطقة المنتزه- منطقة المنتزه
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|13/6/2024
|رقم الإعلان:
|2273624
*كل فيلا تتكون من: -6 غرف نوم ماستر بخزائن الملابس -مجلسين -صالتين -مطبخين مع خزائن بالحائط -غرفتين.
13/6/2024
*الفيلا تتكون من: -11 غرفة نوم -صالتين -غرفتين خدم خارجية -مجلس كبير خارجي -مطبخ كبير خارجي -مطبخ .
13/6/2024
تتكون هذه الفيلا من: *الطابق الأرضي: -غرفة نوم الضيوف -عدد 2 غرفة جلوس -2 غرفة طعام -مطبخ -مخزن -غسي.
13/6/2024
*المجمع عبارة عن 4 فلل مقسمين الي فيلا رئسيه و3 فلل اخرين: *الفيلا الرئيسية مكونة من:-7غرف ماستر-غر.
13/6/2024
*مجمع 4فـلل منفصلة تحتوي علي: *كل فيلا عبارة عن: -ثلاث غرف ماستر -مجلـس -حمـام -غرفة عاملة -مطبخ خلف.
13/6/2024
الفيلا مكونة من: *الطابق الارضي:غرفة معيشة/صالة طعام-غرفة خادمة-غرفة غسيل-مطبخ -حمام-حوش-حديقة -جراج.
13/6/2024
مجمع 2 فيلا كل فيلا تتكون من: -6 غرف نوم -مجلس -صاله طعام -صاله جلوس -غرفه خادمه -مطبخ -مواقف للسيا.
13/6/2024
فيلاواسعةوفخمة تطل على زاوية وشارعين : الفيلا مكونة من: 17 وحدة سكنية مقسمة كالاتي: -16 استديو -ش.
13/6/2024
الفيلا مكونة من: *الطابق الارضي:غرفة معيشة / صالة طعام-غرفة خادمة-غرفة غسيل-مطبخ -حمام-حوش-حديقة -جر.
13/6/2024
*مجمع 6 فلل كل فيلا مكونة من: -مجلس -4غرف -صالة -مطبخ -غسيل -حديقة خاصة -مواقف سيارات مغطيه *يمك.
13/6/2024
فيلا تتكون من: -اربع شقق موثقه -كل شقه تتكون من:3غرف نوم -صاله عدد 1 شقه تتكون من:غرفه-صاله -مساحه.
13/6/2024
تحتوي الفيلاعلي: *طابق ارضي ومكون من: -15 غرفة نوم -6 غرف معيشه -4 مطابخ -10حمامات *طابق اول ومكو.
13/6/2024
فيلا في الشامخة الريمان 1 تحت الانشاء تتكون من : -6 غرف ماستر-تجهز نهايه 24 -اعفاء من رسوم تسجيل -ض.
13/6/2024
*الفيلا مكونة من: -11 غرفة ماستر مريحة -مطبخ مجهز -11 حمام كبير -ملاحق خارجية -جاكوزي -المساحة: 15,0.
13/6/2024
فيلا مميزة قيد الإنشاء في مراحلها الأخيرة بنسبة إنجاز 90%، جاهزة للتسليم في يونيو 2024. المساحة:5,48.
13/6/2024
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