امتلك كورنر فيلا تشطيب عصري 3غرف بسعر قابل للتفاوض تتكون هذه الفيلا من: * الطابق الأرضي : - غرفة معيشة / طعام - مطبخ - غرفة خادمة مع حمام - غرفة دراسة - تواليت - منطقة خارجية كبيرة * الطابق الأول: - غرفتين نوم ماستر مع غرفة ملابس و بلكونة - غرفة نوم ماستر مع بلكونة لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركه فاين هوم : 026592300 الرقم المرجعي : VH983717 رخصة التسجيل العقاري : 53733