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امتلك قطعة أرض موقع مميز فى مدينة محمد بن زايد

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: امتلك قطعة أرض موقع مميز فى مدينة محمد بن زايد - في أبو ظبي الإمارات

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*قطعة ارض سكنية علي زاوية وشارعين: - تقع هذه القطعة في مدينة محمد بن زايد، مما يجعلها فرصة استثمارية لا تقدر بثمن. - تمتاز هذه القطعة بموقع استراتيجي مثالي، مما يجعلها مثالية لبناء منزل الأحلام الخاص بك أو للاستثمار العقاري. *المساحة: 82,950 قدم مربع *الرقم المرجعى: RL984877 شركة فاين هوم العقاريه ذ.م.م: لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير:0503070042 رخصة التسجيل العقاري:53733 رقم الرخصة للسيد سمير:279684 رقم الترخيص التجاري:CN-1149643 رقم ترخيص الهيئة العقارية(RERA):202401101466
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة فاين هوم العقاريه
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: مدينة محمد بن زايد- مدينة محمد بن زايد
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 22/7/2024
رقم الإعلان: 2278126

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19/7/2024
صورة الاعلان: افضل استثمار تملك ارض سكنية بموقع مميز ومساحة جيدة - في أبو ظبي الإمارات

افضل استثمار تملك ارض سكنية بموقع مميز ومساحة جيدة

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- في أبو ظبي الإمارات

-أرض سكنية -تبلغ مساحتها:15,000 قدم مربع -سارع الان واغتنم الفرصة -السعر لا يقارن وحصري -الرقم الم.
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اتصل

19/7/2024
صورة الاعلان: امتلك الان قطعة ارض سكنية في الريمان1 تصريح فيلا - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان قطعة ارض سكنية في الريمان1 تصريح فيلا

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

-استثمر في الرفاهية مع هذه الفرصة الرائعة! -أرض سكنية متاحة للبيع في منطقة الريمان 1 مع تصريح لبناء.
القسم: 

اتصل

15/7/2024
صورة الاعلان: للبيع | ارض تجارية لا تفوت | مساحة كبيرة & تصريح بناء - في أبو ظبي الإمارات

للبيع | ارض تجارية لا تفوت | مساحة كبيرة & تصريح بناء

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

أرض تجارية مساحتها:29,162.44 قدم مربع مساحة البناء:116,068.21 قدم مربع هذه الارض عليها تصريح بناء ب.
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15/7/2024
صورة الاعلان: تملك ارض سكنية بموقع مميز ومساحة جيدة فى المشرف - في أبو ظبي الإمارات

تملك ارض سكنية بموقع مميز ومساحة جيدة فى المشرف

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

**أرض سكنية - سواء كنت تبحث عن قطعة ارض لبناء منزلك او للاستثمار الامن فقطعة الارض هذه تلبي جميع ا.
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15/7/2024
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