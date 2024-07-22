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امتلك قطعة أرض موقع مميز فى مدينة محمد بن زايد
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|*قطعة ارض سكنية علي زاوية وشارعين: - تقع هذه القطعة في مدينة محمد بن زايد، مما يجعلها فرصة استثمارية لا تقدر بثمن. - تمتاز هذه القطعة بموقع استراتيجي مثالي، مما يجعلها مثالية لبناء منزل الأحلام الخاص بك أو للاستثمار العقاري. *المساحة: 82,950 قدم مربع *الرقم المرجعى: RL984877 شركة فاين هوم العقاريه ذ.م.م: لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير:0503070042 رخصة التسجيل العقاري:53733 رقم الرخصة للسيد سمير:279684 رقم الترخيص التجاري:CN-1149643 رقم ترخيص الهيئة العقارية(RERA):202401101466
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فاين هوم العقاريه
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|مدينة محمد بن زايد- مدينة محمد بن زايد
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|22/7/2024
|رقم الإعلان:
|2278126
فرصة استثمارية لتملك قطعة ارض تجارية ! تقع قطعة الارض هذه في مدينة زايد تبلغ مساحة 34,353 قدم مربع .
22/7/2024
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22/7/2024
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22/7/2024
استثمر في الرفاهية مع هذه الفرصة الرائعة! أرض سكنية متاحة للبيع في منطقة الريمان مع تصريح لبناء فيلا.
19/7/2024
استثمر في الرفاهية مع هذه الفرصة الرائعة! أرض سكنية متاحة للبيع في منطقة الريمان مع تصريح لبناء فيلا.
19/7/2024
-ارض سكنية تطل علي البحر -يوجد بها مارينا لليخت -المساحة :21,603 قدم مربع -الرقم المرجعي:RL984919.
19/7/2024
-قطعة ارض سكنية تجارية. -مساحة: 31,333 قدم مربع. -هل تريد قطعة ارض للاستثمار ؟. -هل تريد قطعة ارض .
19/7/2024
*فرصة استثمارية لتملك قطعة ارض تجارية: - تقع قطعة الارض هذه في مدينة زايد -استثمر للمستقبل ! لا تن.
19/7/2024
*ارض سكنية: *المساحه : 32,512.58 قدم مربع *الرقم المرجعى: RL982138 لمزيد من المعلومات يمكنكم التوا.
19/7/2024
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19/7/2024
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19/7/2024
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19/7/2024
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15/7/2024
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15/7/2024
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15/7/2024
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