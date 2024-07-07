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امتلك فيلتك في كمبوند سراي باجمل فيو لفيلنك
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|امتلك فيلتك في كمبوند سراي باجمل فيو لفيلنك بمساحة 212م تقسيمه فيلتك (3 غرف - 2 حمام - مطبخ- ريسبشن كبير+ جاردن ) بموقع مميز جدا فيلتك علي طريق السويس بجوار مدينتي سور بسو بتقدم مليون و500الف وقسط علي 8سنوات اتصل الان علي قم 01020181762
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Mohammed Ali ال
|التليفون:
|01020181762
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|224991113- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/7/2024
|رقم الإعلان:
|2276341
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