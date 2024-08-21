امتلك فيلا 5غرف |مسبح| حديقة|بلكونة

تتكون الفيلا من: طابق ارضي يشمل:صاله كبيره للضيوف مع حمام كبير خاص -غرفة للخدامات مع حمام خاص فيها ستور كبير -المطبخ طابق اول يشمل :٤غرف ماستر كل غرفة مع حمام-مطبخ طابق الروف يشمل:غرفة واحده مع حمام مجلس خارجي بالفيلا-حمام سباحة المساحة:18,504،رقم مرجعي:VH985417 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد/سمير:0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير:279684-رخصة التسجيل العقاري:53733 فاين هوم العقارية ذ.م.م •رقم الرخصة التجارية:CN-1149643•رقم رخصة(RERA):202401101466