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امتلك فيلا 5غرف |مسبح| حديقة|بلكونة

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: امتلك فيلا 5غرف |مسبح| حديقة|بلكونة - في أبو ظبي الإمارات

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تتكون الفيلا من: *الطابق الارضي:-صاله للضيوف+حمام-غرفة خادمه+حمام+ستور-مطبخ *الطابق الاول:-٤غرف ماستر-مطبخ *طابق الروف:-غرفة+حمام *مجلس خارجي بالفيلا *حمام سباحة -المساحه:18,504.00 قدم مربع -الرقم المرجعي:VH985417 شركة فاين هوم العقاريه ذ.م.م: لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير:0503070042 رخصة التسجيل العقاري:53733 رقم الرخصة للسيد سمير:54404 رقم الترخيص التجاري:CN-1149643 رقم ترخيص الهيئة العقارية(RERA):202401101466
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركه فاين هوم العقاريه
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: المارينا- الكاسر مارينا
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 3/7/2024
رقم الإعلان: 2275673

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