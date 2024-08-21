امتلك فيلا 10غرف|مسبح|تصميم عصري|سعر حصري

فيلا سوبر ديلوكس للبيع، تحتوي على 10 غرف نوم، 3 صالات، 2 مجلس، مسبح، مطبخ خارجي، وغرفة خادمة. الملحق يشمل 2 غرفة ماستر، 2 غرفة مشترك، صالة، ومطبخ تحضيري. *المساحة:22,500 قدم مربع،رقم مرجعي:VH984980 تواصل مع السيد/سمير:0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير:279684 -رخصة التسجيل العقاري:53733 فاين هوم العقارية ذ.م.م •رقم الرخصة التجارية:CN-1149643•رقم رخصة(RERA):202401101466